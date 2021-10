Mit der dritten Impfung gegen die vierte Corona-Welle

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie lässt die Politik einerseits den Eindruck zu, dass alles bald vorbei ist. Andererseits greift sie zu alten Mitteln. Was zeigt: Die Gefahr ist noch längst nicht gebannt.

Der Wetterbericht verspricht übers Wochenende meistenteils noch ein paar schöne Sonnenstunden, ab kommender Woche wird es dann ernst. Die Tage werden kälter, das erleichtert die Angriffe der Corona-Viren. Am Dienstag wollen sich die Kassenärztliche Bundesvereinigung, die Ständige Impfkommission und einige andere deshalb mit Empfehlungen an die Öffentlichkeit wenden und die Frage beantworten: „Wie kommen wir gut durch den Winter?“ Ein wichtiger Punkt dabei dürften Auffrischungsimpfungen sein. Die politisch Verantwortlichen sollten gleichzeitig Anstrengungen unternehmen, um die Aufmerksamkeit in der Bevölkerung aufzufrischen. Das Bewusstsein für die Gefahren der Pandemie hat in den Sommermonaten arg nachgelassen.

Es ist schon verwunderlich: Deutschland schaut mit einiger Verachtung auf Großbritannien, das 100 Tage nach der Aufhebung vieler Corona-Maßnahmen (Freedom Day) im größten Landesteil England im Pandemie-Sumpf untergeht. Die Briten kämpfen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von etwa 470, und das ist in der Tat Besorgnis erregend. Der Blick über den Ärmelkanal sollte aber nicht von den Zuständen im eigenen Land ablenken. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Mühldorf am Inn beläuft sich nach Angaben des Robert-Koch Instituts auf 656. Der Landkreis Miesbach kommt auf die Zahl 567. Um nur zwei Beispiele zu nennen.

Corona-Zahlen steigen: Intensivbetten laufen voll

Schon klar, dass die erstgenannte Zahl den Durchschnitt in ganz Großbritannien abbildet und die anderen Werte Momentaufnahmen sind. Aber es zeigt sich doch deutlich, dass die Lage auch in Deutschland weiterhin ernst ist. Hierzulande liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei knapp 140. Es gab mal Zeiten, da galt ein Wert von 50 oder gar nur von 30 als Alarmsignal.

Die Zeiten ändern sich und die Corona-Lage kann heute vor dem Hintergrund eines besseren Wissensstandes betrachtet werden als noch bei ihrem Ausbruch. Vieles von der Alarmstimmung damals erscheint heute übertrieben, vieles hat sich zum Besseren gewendet. Schlechter geworden ist hingegen die Verfügbarkeit an Intensivbetten, nachdem viele Notbehelfs-Kliniken inzwischen wieder abgebaut wurde. Noch sind genügend Intensiv- und Beatmungsplätze frei. Doch deren Anzahl verringert sich täglich. Und die besten Betten nützen nichts, wenn das Personal fehlt, weil die Pflegerinnen und Pfleger nie wirklich zur Ruhe kommen und sich völlig erschöpft aus dem Dienst abmelden.

Spahn empfiehlt wieder Tests in Altenheimen

Dass Impfzentren geschlossen wurden und die künftige Ampel-Koalition bereits das Ende der Pandemie auf den 20. März 2022 datiert hat, sind deshalb falsche Signale. Sie suggerieren einen Fortschritt der nur insofern gilt, als dass die Pandemie beherrschbarer geworden ist. Besiegt ist sie noch nicht.

Die Politik ahnt, dass es schlimm enden könnte, und greift vier Wochen nach der Bundestagswahl zu alten Rezepten. Das Testen, mahnte Gesundheitsminister Jens Spahn am Freitag im RBB, dürfe nicht vernachlässigt werden. Er werbe sehr dafür, dass alle Bundesländer Testkonzepte für Pflegeeinrichtungen wieder verpflichtend machen, so der CDU-Politiker. Spahn erinnert mit diesen Sätzen fatal an die Zeiten des Pandemieausbruchs, als die Alten gar keinen oder nur sehr eingeschränkt Besuch empfangen konnten.

Vorbei mit der Freiheit? Gesundheitsminister Spahn empfiehlt wieder mehr Tests in Pflegeheimen. Foto: Sina Schuldt, dpa

Was damals nicht ging, weil es nicht genug Impfstoff gab, jetzt aber möglich ist: Auffrischungsimpfungen, die sogenannten Impf-Booster. „Jeder, der sich boostern lässt, tut auch was dafür, dass wir sicher durch den Winter kommen“, sagt Jens Spahn. Die Patientenbeauftragte der Bundesregierung, Claudia Schmidtke, hat sich gerade mit Gesundheitspolitikern in Israel ausgetauscht, wo Auffrischungen die neue Corona-Welle gebrochen haben. Sie kommt zu einer ähnlichen Empfehlung. Wer nicht gerade Bayern-Profi und Fußballnationalspieler ist, könnte über eine dritte Impfung ja zumindest mal nachdenken.