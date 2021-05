Mit etwas Geduld kommen wir raus aus der Corona-Pandemie

Die Inzidenzzahlen sinken, die Laune steigt. Es besteht eine realistische Chance, dass die Corona-Pandemie bald vorbei ist. Aber gerade brauchen wir noch etwas Geduld.

Vermeintliche Lichtblicke in der Pandemie gab es schon viele, doch nun verbreiten selbst die vorsichtigsten Warner Zuversicht: In wenigen Wochen könnten die Inzidenzzahlen noch schneller sinken. Wie im Sommer vergangenen Jahres könnten viele Lockerungen mit Hygienekonzepten allmählich den Weg in die Normalität ebenen.

Warten, um nicht den Erfolg des An-Impfens gegen die Pandemie zu verspielen

Anders als vergangenes Jahr besteht realistisch die Chance, dass die dritte Welle die letzte große war. Denn endlich laufen die Impfmittelproduktion und die Massenimpfungen auf Hochtouren. Dennoch sollte es diesmal Konsens sein, sicherheitshalber noch drei Wochen mit großen Lockerungen zu warten, um nicht den Erfolg des wirkungsvollen An-Impfens gegen die Pandemie auf den letzten Metern zu verspielen und wie im vergangenen November und März die Kontrolle über die Infektionen zu verlieren.

Diese Geduld erfordert Anstrengung und Nerven. Doch vielleicht hilft ein Blick in die Welt: Noch nie gab es international so viele Infektionen und Corona-Tote wie in diesen Tagen. Nicht nur Indien erlebt verheerende Zustände. Doch 80 Prozent aller Impfdosen gehen in reiche Industrieländer wie die USA, Deutschland und die EU-Staaten. Für die meisten Menschen auf der Welt ist eine Impfung bis zum Sommer ein unerreichbarer Luxus.

