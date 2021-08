Parlament bleibt aufgebläht: Der Bundestag muss abspecken

Der Bundestag soll schrumpfen - aber wie? Nach der Wahl könnte das Parlament weiter wachsen. Das birgt auch Gefahren.

Die Große Koalition wollte mit ihrer Wahlrechtsreform den Bundestag kleiner machen, aber nur ein bisschen und zwar so, dass es CDU, CSU und SPD nicht weh tut. In der Praxis wird das wahrscheinlich nichts bringen, denn nach der Wahl Ende September dürfte das Parlament weiter anschwellen. Gegen das Grundgesetz verstößt der Versuch aber nicht, wie das Bundesverfassungsgericht jetzt urteilte. Die Opposition hatte eine Reform vorgelegt, die den Namen verdiente und Luft aus dem aufgeblähten Parlament gelassen hätte, was aber an der schwarz-roten Mehrheit scheiterte. Und so könnte der neue Bundestag bis zu 1000 Abgeordnete zählen.

Das ist zwar das Extremszenario, das der Wahlrechtsexperte Robert Vehrkamp kürzlich errechnet hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass zu den 700 Sitzen viele weitere Mandate hinzukommen, ist aber groß. Die Bundesrepublik leistet sich damit eines der größten Parlamente der Welt. Zum Vergleich: Im Abgeordnetenhaus der USA repräsentieren 435 Volksvertreter ihre Wählerinnen und Wähler. Indien mit seinen 1,4 Milliarden Einwohnern genügen 545 Parlamentarier. Es ist mühselig zu streiten, welche Größe richtig und angemessen ist. Ein engerer Kontakt zu den Wählern hat auch sein Gutes.

Riesenparlament ist eine Gefahr für den Ruf der Volksvertreter

Was die Leute aber zurecht aufregt, ist die Selbstverständlichkeit, mit der die Parteien der Großen Koalition ihre Pfründe verteidigen. Sie stellen in diesem Falle ihre Interessen über das Prinzip eines sparsamen Umgangs mit dem Geld der Steuerzahler. Sie müssen nicht nur den aufgeblasenen Bundestag finanzieren, sondern ganz wesentlich auch die darin vertretenen Parteien. Sie bekommen in diesem Jahr erstmals mehr als 200 Millionen Euro aus der Staatskasse, 1,3 Prozent mehr als vergangenes Jahr.

Die finanzielle Ausstattung ist üppig. Dass mehr Abgeordnete und mehr Geld zu besser gemachten Gesetzen führen, stimmt leider nicht. Der Bundestag muss sprichwörtlich abspecken. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat erkannt, welche Gefahr das Riesenparlament für den Ruf der Volksvertreter ist. Denn schon heute ist das Vorurteil weit verbreitet, dass sie sich nur die Taschen füllen.