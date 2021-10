Publikum zurückgewinnen: Ein Kraftakt für Theater und Veranstalter

Plus Es braucht Geduld, Zeit und Geld, bis die Säle sich wieder richtig füllen. Nicht jeder Abonnent wird bleiben. Eines aber ist sicher: Impfen hilft.

Ob öffentliche Theater, öffentlich-rechtliche Konzertanbieter oder private Bühnenveranstalter: Sie alle sind – mit ihren Künstlern – seit gut eineinhalb Jahren weiß Gott nicht zu beneiden. Sie alle haben fixe Kosten, Verantwortung für ihre Mitarbeiter – und zumindest rückblickend wohl deutliche Mindereinnahmen, selbst bei staatlicher Corona-Unterstützung.