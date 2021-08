Schnarchende Schlapphüte aus Deutschland: Der BND hat in Afghanistan versagt

Der fluchtartige Abzug aus Afghanistan hat überdeutlich gezeigt, dass Bundeswehr und Bundesnachrichtendienst ohne die Amerikaner hilflos sind. Das muss sich ändern.

Wenn es um das Versagen des Bundesnachrichtendienstes in Afghanistan geht, hat es Grünen-Urgestein Jürgen Trittin in klaren Worten auf den Punkt gebracht. „Die Einzigen, die natürlich nichts gewusst haben, wie üblich, war der Bundesnachrichtendienst.“ Es ist erschreckend, dass der deutsche Auslandsgeheimdienst kein realistisches Lagebild über die Stärke der Taliban liefern konnte. Bei einem Etat von einer Milliarde Euro und etlicher Skandale in den zurückliegenden Jahren drängt sich die Frage auf, warum der Dienst so schlecht geführt wird.

Bruno Kahl, Präsident des Bundesnachrichtendienstes. Foto: Kay Nietfeld, dpa (Archivbild)

Denn über ein verlässliches Informantennetz unter den Gotteskriegern verfügten die Bundesagenten nicht. Sie verließen sich auf die Amerikaner, die trotz ihres enormen Spitzelapparates ebenfalls nur Fehleinschätzungen produzierten. Das unrühmliche Ende des Afghanistan-Einsatzes, für das das Wort Fiasko wie erfunden scheint, hat die totale Abhängigkeit Deutschlands vom großen Bruder USA offenbart. Als US-Präsident Joe Biden den überstürzten Abzug seiner Truppen aus Afghanistan verkündete, stürzte die Bundeswehr hinterher. Weil die CIA und die anderen US-Dienste blind waren für das Tempo des Vormarsches der Taliban, war es auch der BND.

Deutschland muss das dreckige Spiel der Außenpolitik lernen

Aus der demütigenden Blamage müssen zwei Lektionen folgen, auf die die deutsche Gesellschaft aber mental noch nicht vorbereitet ist. Die Bundeswehr muss erstens robuster werden und braucht dafür mehr Geld. Die Gesellschaft darf der Truppe nicht länger gleichgültig gegenüberstehen, als ginge sie uns nichts an. Soldaten verdienen Anerkennung und Wertschätzung.

Zweitens muss es dem BND gelingen, in den Krisenherden dieser Welt eigene Zuträger zu rekrutieren und sich nicht im Gottvertrauen auf die Amerikaner zu stützen. Es ist illusorisch zu glauben, es ginge ohne die USA. Aber das Mindestmaß muss sein, in Zukunft nicht weiter auf Gedeih und Verderb auf sie angewiesen zu sein. Außenpolitik ist ein hässliches Spiel. Der nächste Kanzler hat die Aufgabe, den Wählerinnen und Wählern zu erklären, wie die Spielregeln gehen.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Lesen Sie dazu auch