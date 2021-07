Schnellere Zweitimpfung: Alles nur Hüh und Hott?

Wann welche Impfung zu verabreichen ist, ist Sache der Wissenschaft, nicht der Flexibilität oder des Politikerwillens. Das ständige Rumspielen an Vorgaben ist nicht nur kontraproduktiv, weil es die Menschen total kirre macht. Es könnte auch riskant sein, denn der Hersteller wird wohl am besten wissen, warum er diese Vorgaben macht. Und solange es nicht belegbare Erkenntnisse gibt, sollten diese Vorgaben beachtet werden, auch wenn jemand noch so gerne in Urlaub möchte oder whatever. Impfen ist doch kein Wunschkonzert, bei dem man sich raussuchen kann, wann es denn am besten in den Kram passt. Ein seriöser Kommentar sieht anders aus.

