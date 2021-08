Typisch Merkel: Die Afghanistan-Analyse wird aufgeschoben

Der Afghanistan-Einsatz muss umgehend analysiert werden, damit sich tödliche Fehler nicht wiederholen. Kanzlerin Merkel versucht stattdessen, die Debatte auszusitzen.

Während sich in Afghanistan weiterhin dramatische Szenen abspielen, will sich Angela Merkel mit der Analyse des Einsatzes am Hindukusch Zeit lassen. Welche Fehler gemacht wurden, was anders hätten laufen müssen, das müsse nun in Ruhe geprüft werden, so die Kanzlerin im Bundestag. Aussitzen, abwarten, abperlen lassen – Merkel blieb sich auch in ihrer voraussichtlich letzten Regierungserklärung treu. Leider, denn Deutschland hat bei der Aufarbeitung des Afghanistan-Einsatzes vieles, aber keine Zeit.

Tödliche Fehler: Es geht nicht nur um aktuelle Auslandseinsätze der Bundeswehr

Was in Kabul passiert ist, könnte sich in Bamako, der Hauptstadt von Mali, und anderswo wiederholen. Schon deshalb ist es dringend angebracht, die Strukturen innerhalb der Regierung zu überprüfen und Konsequenzen zu ziehen. Wenn Außenminister Heiko Maas geschlafen hat, dann muss er sofort geweckt werden und nicht erst in ein paar Wochen oder Monaten. Wenn Meldungen des BND nicht ankamen, Befehlsketten bei der Bundeswehr nicht funktionierten, dann muss das jetzt repariert werden und nicht später.

Es geht nicht nur um die aktuellen Auslandseinsätze. Deutschland wird in Zukunft noch oft der Ruf erreichen, sich militärisch zu engagieren. Auch dafür muss der Afghanistan-Einsatz umgehend analysiert werden, damit sich tödliche Fehler nicht wiederholen.

Afghanistan-Einsatz: Die Abhängigkeit Deutschlands von den USA ist gefährlich

Wohin es führt, wenn die Aufarbeitung von Fehlern hinausgeschoben wird, zeigt ebenfalls das Beispiel Afghanistan. Als das transatlantische Verhältnis unter US-Präsident Donald Trump Belastungen ausgesetzt war, forderte Merkel, Deutschland müsse mehr Aufgaben in der Welt übernehmen. Als zweitgrößter Truppensteller der Nato könne man sich nicht darauf verlassen, dass Konflikte von anderen gelöst würden. „Amerika hilft uns immer noch, aber Schritt für Schritt werden wir Europäer unseren Beitrag leisten müssen“, sagte Merkel. Und zwar vor mehr als drei Jahren.

Hätte sie den Worten schnell Taten folgen lassen, wäre Deutschland beim Afghanistaneinsatz nicht mehr, oder zumindest nicht mehr so endgültig, vom Verhalten der US-Truppen abhängig gewesen. Viel mehr Menschen in Kabul hätten gerettet werden können.

