Warum eine Versöhnung mit Namibia so wichtig ist

Deutschland erkennt seine Schuld an, doch der Streit um den Völkermord an den Herero geht weiter. Trotzdem war es richtig, dass Berlin den historischen Schritt gegangen ist.

Es war ein Schritt, dessen Spannweite nicht groß genug eingeschätzt werden kann. Mehr als 100 Jahre nach den Verbrechen der deutschen Kolonialmacht in Namibia ringt sich die Bundesregierung dazu durch, das Geschehene endlich beim Namen zu nennen. Der Mord an den Herero und Nama war nichts anderes als ein Völkermord. Viel zu lange hatte sich die Berliner Politik in verschwurbelten Erklärungen verloren. Doch wer anderen gegenüber den moralischen Zeigefinger erhebt, darf im Umgang mit der eigenen Geschichte nicht nach verbalen Fluchtwegen suchen.

Wer allerdings dachte, mit diesem doch immerhin historischen Bekenntnis könne das Thema zu den Akten gelegt werden, sieht sich getäuscht – wie sehr, das zeigen die überkochenden Emotionen in Namibia. Denn nicht nur das Land ist in Ethnien gespalten. Auch die Herero und Nama selbst sind in unterschiedliche Gruppen zerfallen, die miteinander um möglichst großen Einfluss ringen. Der Blick auf eine Regierung als einzige Interessenvertretung ist ein sehr europäischer und verkennt die Verhältnisse vor Ort. Und so tritt das ein, wovor viele gewarnt haben: Der Streit geht einfach weiter.

Wie sühnt man einen Völkermord?

Daraus schlusszufolgern, Deutschland hätte die Geschichte ruhen und seine eigene Schuld niemals anerkennen sollen, geht allerdings in die völlig falsche Richtung. Denn wenn Verantwortungsbewusstsein nur noch mit dem Taschenrechner in der Hand praktiziert wird, schrumpft dessen Wert beträchtlich. Natürlich stellt sich völlig zu Recht die Frage: Was folgt aus den Worten? Doch die Konsequenzen alleine in Euro und Dollar beziffern zu wollen, ist ein voreiliger Reflex. Es geht um die Begegnung auf Augenhöhe, die nicht zur Schau getragen, sondern von ernsthafter Absicht ist. All dies wird gegeben sein, wenn Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in den Süden Afrikas reist, um die Entschuldigung Deutschlands persönlich vorzutragen. Dass die zugesagten Gelder an die Bevölkerungsgruppen der Herero und der Nama und nicht an einzelne Familien fließen, ist mehr als sinnvoll. Wer das Geld in nachhaltige Projekte investiert, hilft deutlich mehr Menschen als wenn einzelne Konten gefüllt werden. Das sollten auch die empörten Herero-Anführer anerkennen. Bis heute ist die Rivalität entlang von Ethnien oder sogar innerhalb von Gruppierungen eines der großen Probleme Afrikas.

Und doch zeigt die Enttäuschung auf beiden Seiten – auch Deutschland hätte sich eine ausgestreckte Hand gewünscht – wie schwer sich der Westen nach wie vor tut mit seinem kolonialen Erbe. Es ist das Dilemma vieler Europäer. Erst im vergangenen Jahr und zum 60. Jahrestag der Unabhängigkeit des Kongos gestand König Philippe die belgische Schuld ein. Von Großbritannien aus gingen Bilder, wie die Statue eines Sklavenhändlers von Demonstranten vom Sockel gerissen wurde, um die Welt. In Portugal ist man stolz auf den Wagemut der eigenen Seefahrer, die die fremde Welt eroberten.

Mehr Wissen über Afrika vermitteln

In Berlin wollte Kanzlerin Merkel den Blick auf Afrika zu einem Schwerpunkt ihrer Amtszeit machen. Die Bilanz ist eher mager. Dabei weiß Europa spätestens seit der Flüchtlingskrise, wie sehr es mit dem Kontinent verbunden ist – ob man nun will oder nicht. Ein Weg zu einem anderen Miteinander wäre Bildung. Und zwar nicht in Afrika, sondern in Deutschland. Denn während in Afrika der Kolonialismus allgegenwärtig ist (ob nun zu Recht oder nicht), wissen deutsche Schüler kaum etwas über die Länder, deren Geschichte und ihre Menschen. Auch das könnte Teil eines Versöhnungsprozesses sein: Wissen um die Befindlichkeiten des jeweils anderen.

