Was Lars Klingbeil an der SPD-Spitze erwartet

Der künftige Parteichef hat als Generalsekretär viel dazu beigetragen, dass Olaf Scholz wohl bald Kanzler ist. Seine künftigen Aufgaben werden nicht einfacher.

Die bevorstehende Wahl von Lars Klingbeil zum Vorsitzenden ist aus Sicht der SPD eine gute. Wie kaum ein anderer verkörpert der bisherige Generalsekretär den neuen Erfolg seiner Partei. Als Klingbeil vor vier Jahren übernahm, kurz nachdem die Bundestagswahl 2017 mit Martin Schulz als Kanzlerkandidat das schlechteste Ergebnis aller Zeiten gebracht hatte, herrschten Chaos und Flügelstreit. Vieles deutete darauf hin, dass die älteste Partei Deutschlands etlichen anderen traditionsreichen Volksparteien Europas in die Bedeutungslosigkeit folgen würde.

In einem schmerzhaften Prozess besann sich die Partei zunächst auf ihre linken Wurzeln. Die Kür von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans zur Partei-Doppelspitze war die Folge. Doch neben einigen Anderen war es Klingbeil, der erkannte, vor welcher Wahl die SPD stand: Mit einer Politik nach der ganz reinen linken Lehre untergehen oder mit einem deutlich breiteren Angebot zurück in die Gunst der Wählerinnen und Wähler. Die Partei raufte sich zusammen und entschied sich für Letzteres. Olaf Scholz, als Vorsitzender kurz davor noch durchgefallen, wurde als Kanzlerkandidat nominiert. Und Wahlkampf-Manager Klingbeil sorgte für die richtige Kampagne. Als pragmatischer Puffer zwischen einem Kanzler Olaf Scholz und der linken Saskia Esken, mit der er künftig das Spitzenduo bilden wird, kommt ihm auch künftig eine Schlüsselrolle zu. Einfach wird das wohl nicht.

Klingbeil wird als Integrationsfigur gefordert

Als Integrationsfigur zwischen jungen und alten, linken und konservativen Genossen, ist der 43-Jährige mächtig gefordert, die Kompromisse, die eine gemeinsame Regierung mit Grünen und FDP erfordert, einer weiter streitlustigen Basis schmackhaft zu machen. Hilfreich ist da, dass er einer ist, der das eigene Ego hinter der großen sozialdemokratischen Sache zurückstellen kann. Was keineswegs bedeutet, dass es ihm an Biss und Ehrgeiz mangelt. Klingbeil will den Erfolg und er weiß sehr wohl, dass der knappe Triumph bei der Bundestagswahl ohne die Schwäche der Union nicht möglich gewesen wäre. Auf die Harmlosigkeit der Konkurrenz, zu der ja vor allem auch die Grünen zählen, wird er sich künftig nicht verlassen. So ist klar, wie sich ihr künftiger Vorsitzender die SPD der Zukunft vorstellt: als Volkspartei, deren Herz zwar links schlägt, die ihre Hand aber weit in die Mitte der Gesellschaft ausstreckt.

