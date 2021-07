Wie das Gesundheitssystem nach Corona besser werden kann

Plus Die Corona-Pandemie lehrt, wie wichtig ein Mehr an Digitalisierung, Pflege und Qualität für die Versorgung der Bevölkerung wäre. Und dass manche Operation verzichtbar ist.

Nach den Milliardenausgaben in der Corona-Pandemie hat jüngst der Bundesrechnungshof kritische Fragen gestellt. Wo sind die ganzen Intensivbetten, für die der Bund hunderte Millionen Euro an die Kliniken überwiesen hat? Und warum haben die Krankenkassen mehr Geld für Krankenhausbehandlungen bezahlt, obwohl im Lockdown-Jahr weniger operiert wurde?