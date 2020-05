06:11 Uhr

Kommunen ziehen positive Zwischenbilanz der regionalen Corona-Notbremse

Exklusiv Der Städte- und Gemeindebund hält die Lockerungspolitik für praktikabel. Hauptgeschäftsführer Landsberg fordert eine langfristige Stärkung der Gesundheitsämter.

Von Michael Pohl

Der Deutschen Städte- und Gemeindebund zieht trotz großer Herausforderungen für die Gesundheitsämter eine positive Zwischenbilanz der Übertragung Pandemiebekämpfung auf die Kommunen. "Aus Sicht des Deutschen Städte- und Gemeindebundes ist der regionale Ansatz in der Corona-Beschränkungspolitik richtig", sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg unserer Redaktion. Das Infektionsgeschehen in Deutschland sei sehr unterschiedlich, im Osten hätten sich erste Städte bereits als "corona-frei" erklärt, so dass es um den Verfassungsgrundsatz der Verhältnismäßigkeit gehe. "Vor diesem Hintergrund sind die regionalen Differenzierungen sogar geboten", betonte Landsberg.

Gerd Landsberg fordert Stärkung der Gesundheitsämter

Die in ganz Deutschland verbindliche einheitliche "Notfallbremse" sei "praktikabel, da 50 Neuinfektionen von den Gesundheitsämtern verfolgt, überprüft und die Infektionsketten unterbrochen werden können", sagte der Städtebund-Geschäftsführer. "Wir müssen uns weiterhin anstrengen, um eine Überforderung der Gesundheitsämter zu vermeiden und sie personell, organisatorisch und finanziell weiter stützen", forderte Landsberg. "Die Pandemie hat gezeigt, dass Kommunen und ihre Gesundheitsämter eine Schlüsselstellung haben, wenn es um die Bewältigung einer derartigen Krise geht", betonte er.

"Diese Strukturen müssen langfristig - also auch nach der Krise - als ein wichtiger Baustein im Katastrophenschutz personell, organisatorisch und finanziell von Bund und Ländern gestärkt werden", forderte Landsberg. "Dazu gehört ganz sicher eine größere Bevorratung von Schutzkleidung und anderem medizinischen Gerät wie auch die Schaffung einer nationalen Bevorratung für lebenswichtige Medikamente, die auch ohne globalisierte Handelsketten verfügbar gemacht werden können."

