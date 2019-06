Konflikt zwischen USA und Iran: Aufpassen am Golf!

Nach dem Angriff auf zwei Öltanker ist die Lage am Golf angespannt. Es gibt mehrere Gruppen, denen ein Konflikt im Nahen Osten gerade recht käme.

Was im jüngsten Konflikt am Golf sicher ist? Die Unsicherheit. Diese herrscht nicht nur darüber, wer verantwortlich ist für Angriffe in der Tanker-Schnellstraße der Welt, der Straße von Hormus. Sie herrscht auch darüber, wer ein Interesse an dieser Eskalation haben könnte.

Vielen könnte ein Konflikt im Nahen Osten nützen

Motiv, den (gefühlt ewigen) Konflikt in der Region anzuheizen, haben viele: im Iran liegt den Revolutionsgarden, einem Staat im Staat, wenig an Abkommen, weil das ihr Geschäftsmodell behindert. Die Saudis wollen den Erzrivalen Iran abstrafen und fühlen Rückendeckung durch Donald Trump. Und in dessen Weißem Haus sitzen Einflüsterer, die Krieg wünschen. Der Präsident selbst gehört eher nicht dazu. Aber was ist, wenn er ob inszenierter oder realer Eskalationen nicht schwach erscheinen möchte?

Die USA wollen mit einem Video die Schuld Irans belegen. Natürlich erinnert das an die Debatten im Vorfeld des Irakkriegs. Das heißt nicht, dass Iran unschuldig ist und Trumps Amerika stets zu misstrauen ist. Aber es heißt natürlich auch, dass ganz genau hingeschaut werden muss – und die Weltgemeinschaft aufpassen muss, damit es nicht zu einem Krieg aus Versehen kommt. Und auch zu keinem aus Vorsatz.

