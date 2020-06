04.06.2020

Konjunkturpaket: Deutschland wird vom Sparmeister zum Großspender

Exklusiv Das Konjunkturpaket zeigt Wirkung auch in Brüssel: Europa hofft auf ein starkes Deutschland, wenn Berlin ab Juli die „Corona-Präsidentschaft“ übernimmt.

Von Detlef Drewes

Gute Nachrichten für Europa haben in diesen Zeiten eher Seltenheitswert. Doch dieser Donnerstag war eine rühmliche Ausnahme. Erst bestätigte das Europäische Statistikamt Eurostat, dass die Arbeitslosigkeit im April keineswegs so explodierte wie befürchtet: Die Quote kletterte in den 19 Ländern der Eurozone lediglich von 6,6 auf 7,3 Prozent gegenüber dem Vormonat. Dann erreichte die Nachricht von dem 130 Milliarden-Konjunkturprogramm der Berliner Koalition die europäischen Stellen.

CSU-Politiker Manfred Weber: Ein Signal des Aufbruchs

„ Deutschland als größte Volkswirtschaft in der EU gibt mit diesem Konjunkturpaket ein Signal des Aufbruchs in die EU“, sagte der Chef der christdemokratischen EVP-Fraktion im EU-Parlament, Manfred Weber ( CSU), gestern gegenüber unserer Redaktion. „Das Vertrauen der Konsumenten wird damit gestützt. Deutschland braucht für den wirtschaftlichen Auftrieb auch die Nachfrage aus den Nachbarländern. Wenn die Investitionsbereitschaft in den EU-Staaten nicht wieder zurückkehrt, dann kann auch Deutschland wirtschaftlich nicht durchstarten. Deshalb sind das deutsche Konjunkturpaket und das europäische Wiederaufbau-Programm die zwei Seiten einer Medaille.“ So sehen das auch führende Wirtschaftsexperten.

„Bemerkenswert ist nicht nur der Umfang des Pakets, sondern auch die Tatsache, dass die deutsche Regierung in ihrem fiskalpolitischen Ansatz eine komplette Kehrtwende vollzogen hat“, kommentierte Carsten Brzeski, Chefvolkswirt der ING-Bank. „Dies gilt nicht nur für Deutschland, sondern auch für Europa.“ Die Bundesrepublik sei „vom Sparmeister zum Großspender“ geworden. Tatsächlich kommt Hoffnung auf.

Diplomaten hoffen, dass Deutschland die anderen mitzieht

„Wenn Deutschland so investiert, zieht es alle anderen mit“, meinte ein hochrangiger EU-Diplomat in Brüssel – und sprach damit aus, was nun alle erwarten: Die Bundesregierung zeige Entschlossenheit im eigenen Land, sei aber auch solidarisch mit den europäischen Partnern. Spätestens an dieser Stelle folgte dann gestern in allen Gesprächen der Hinweis darauf, dass die 130 Milliarden für das eigene Land ziemlich genau dem Anteil am Wiederaufbaufonds entsprächen, den Berlin übernehmen werde. Man darf das Führungsrolle nennen.

Die Signale kommen zur rechten Zeit. Am 1. Juli übernimmt Berlin die EU-Ratspräsidentschaft, die alle sechs Monate unter den Mitgliedstaaten rotiert. Formell bedeutet dies vor allem, dass die Bundesregierung in den wichtigen Ministerräten den Vorsitz innehat und Entscheidungen vorbereitet.

Was wird nun aus den Themen Klima und Asylrecht?

Als „übergreifende Priorität“ gilt dabei, „alle geeigneten Maßnahmen umzusetzen, die einer robusten Erholung der europäischen Wirtschaft dienen“, heißt es im Entwurf eines Programms, das Deutschland sowie die nachfolgenden EU-Vorsitze Portugal und Slowenien entworfen haben. Einfach wird das nicht. Vorrangig sind eine Einigung auf den mittelfristigen Haushaltsrahmen, für den die EU-Kommission rund 1,1 Billionen Euro veranschlagt hat, sowie auf das geplante Wiederaufbauprogramm mit weiteren 750 Milliarden Euro.

Mit dem Geld soll die Gemeinschaft gesunden, indem sie den „grünen Weg“ geht und sich für ihre klimaneutrale Zukunft rüstet. Zu den Themen, die aus der Vor-Corona-Zeit bleiben, zählt gerade noch die ersehnte Einigung auf ein gemeinsames Asylrecht. Der deutsche EU-Botschafter Michael Clauß sagte, die Bezeichnung „Corona-Präsidentschaft“ sei passend. „Die große Herausforderung vor uns ist jetzt das Überleben der Eurozone und der Europäischen Union.“

