28.04.2018

Korea hofft auf Frieden Politik

Ein historischer Tag für beide Staaten

65 Jahre nach Kriegsende streben Nord- und Südkorea eine friedliche Koexistenz an: Noch in diesem Jahr solle das Ende des formal noch immer geltenden Kriegszustandes ausgerufen werden, erklärten Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und der südkoreanische Präsident Moon Jae In bei ihrem historischen Gipfeltreffen.

Ziel sei eine „dauerhafte und stabile“ Friedensregelung, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. „Es wird keinen Krieg mehr auf der koreanischen Halbinsel geben.“ Bei ihrem Treffen in der entmilitarisierten Zone zwischen beiden Staaten sprachen sich Kim und Moon auch für eine atomwaffenfreie Halbinsel aus.

Es war eine Begegnung voller Symbolik: An der Demarkationslinie reichten sich Moon und Kim die Hand. Kim betrat als erster nordkoreanischer Machthaber seit Kriegsende südkoreanischen Boden. Hand in Hand überschritten beide anschließend in einer improvisierten Geste die Grenze zum Norden. Kim versprach, dass die Vereinbarung – anders als in früheren Fällen – auch tatsächlich umgesetzt werden solle. Moon betonte, er und Kim seien gute Freunde geworden.

Lesen Sie dazu auch den Leitartikel und die Politik. (AZ)

Themen Folgen