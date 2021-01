vor 47 Min.

Kramp-Karrenbauer verbietet Friseurangebote bei der Bundeswehr im Lockdown

Exklusiv Für Zivilisten ist der Friseurbesuch derzeit tabu - Soldaten konnten sich weiterhin die Haare schneiden lassen. Das verbietet die Verteidigungsministerin nun per Erlass.

Von Daniel Wirsching

Annegret Kramp-Karrenbauer ( CDU) hat den Einsatz von Friseuren in Bundeswehrkasernen nach Protesten vom Corona-Lockdown betroffener privater Salons verboten. „Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat im Laufe des Donnerstag entschieden, dass Friseursalons in Bundeswehrkasernen bis auf Weiteres geschlossen werden“, sagte eine Sprecherin ihres Ministeriums unserer Redaktion. Entsprechende Angebote seien per Erlass untersagt worden.

Soldaten mussten bisher auch im Lockdown zum Friseur

Mit Verweis auf das Infektionsschutzgesetz durften Soldaten bislang auch in Pandemiezeiten die Dienste von Friseuren in militärischen Liegenschaften in Anspruch nehmen. Sie mussten es sogar, wie das Bundesverteidigungsministerium erklärte. Das äußere Erscheinungsbild der Soldatinnen und Soldaten müsse nicht nur korrekt sein – es diene auch dem korrekten Sitz beispielsweise einer ABC-Maske. So kämen Soldaten auch in diesen Pandemiezeiten nicht darum herum, Haare oder Bart schneiden lassen zu müssen. Dies entspreche „militärischen Erfordernissen“. Eigenes Personal – also Friseure unter den Soldaten – habe die Bundeswehr nicht, teilte das Ministerium mit.

Die Ausnahmeregelung hatte für Aufregung unter Friseuren gesorgt. So sagte die Geschäftsführerin des bayerischen Landesinnungsverbands des Friseurhandwerks Doris Ortlieb unserer Redaktion: „Es geht nicht an, dass sich Fußballer oder eben auch Soldaten professionell die Haare schneiden lassen, alle anderen dies aber nicht dürfen und ja meistens auch nicht tun.“ Es rufe auch in ihrer Branche großen Unmut hervor, wenn manche Friseure Soldaten die Haare schneiden könnten, andere aber ihre Salons geschlossen halten und um ihre Existenz kämpfen müssten. Im Fliegerhorst Fürstenfeldbruck soll es demnach einen Fall geben, in dem auch einem zivilen Angestellten professionell die Haare geschnitten worden seien.

