vor 9 Min.

Krankenversicherte werden entlastet Politik

Die Mitglieder der gesetzlichen Krankenkassen sollen ab dem kommenden Jahr finanziell entlastet werden.

Das sieht ein Gesetz zur Krankenversicherung vor, das der Bundestag verabschieden will.

Der bisher von den mehr als 56 Millionen Kassenmitgliedern allein zu zahlende Zusatzbeitrag wird damit zu gleichen Teilen zwischen ihnen und ihren Arbeitgebern aufgeteilt.

Zudem will der Bundestag ein Gesetz zur Weiterentwicklung des Teilzeitrechts verabschieden. Eine Brückenteilzeit soll damit eingeführt werden. Demnach sollen Arbeitnehmer für begrenzte Dauer in Teilzeit gehen können und danach einen Anspruch zur Rückkehr in Vollzeit haben.

Erstmals berät der Bundestag überdies über das Gute-Kita-Gesetz. Deutschlands Kitas sollen mit 5,5 Milliarden Euro, die der bis 2022 fließen lassen will, qualitativ besser und für viele günstiger werden. Erstmals beraten wird auch über ein Gesetz für mehr Qualifizierung der Arbeitnehmer in Zeiten des digitalen Wandels. Auch zahlreiche weitere Gesetzesvorhaben stehen auf der Tagesordnung des Parlaments. (dpa)

Tagesordnung Bundestag

Gesetzentwurf GKV-Versichertenentlastungsgesetz

Gesetzentwurf Einführung einer Brückenteilzeit

Themen Folgen