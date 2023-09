Regenbogenfahne an Schule durch Deutschlandfahne ersetzt

Die Polizei ermittelt in dem Fall und schließt auch einen rechtsextremen Hintergrund nicht aus.

An der Schule im Spreewaldort Burg, die wegen rechter Umtriebe bundesweit bekannt geworden ist, ist eine Regenbogenfahne gestohlen und durch eine Deutschlandfahne ersetzt worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Die Schule im Spreewald war bundesweit in die Schlagzeilen geraten, weil zwei Lehrkräfte in einem Brandbrief geschildert hatten, sie seien an der Schule täglich mit Rechtsextremismus, Sexismus und Homophobie konfrontiert.

Über den Diebstahl der Regenbogenfahne hatte die Schulleitung die Polizei informiert. Ermittelt werde in alle Richtungen. Auch ein rechtsextremer Hintergrund sei nicht ausgeschlossen, sagte Polizeisprecherin Ines Filohn der dpa. Die Regenbogenfahne gilt als Symbol für Vielfalt.

Die Lehrer waren nach ihrem Brandbrief rechten Anfeindungen ausgesetzt gewesen und verließen später die Schule. Inzwischen hat die Einrichtung einen neuen Schulleiter - die bisherige Leiterin hatte darum gebeten, an einem anderen Ort neue Aufgaben zu übernehmen.

(dpa)