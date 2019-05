Kritik an Finanzierungsideen zur Grundrente aus Sozialkassen

Seit Jahrzehnten wäscht die Mafia in Deutschland Milliarden - letztes Jahr angeblich 30 Milliarden?



https://www.zeit.de/wirtschaft/2018-12/geldwaesche-immobilienboom-deutschland-mafia-italien



Und das ist - so verstehe ich es - nur die italienische Mafia?



Wir sind angeblich das einzige Land in Europa, wo man mit Bargeld unbegrenzt und ohne Nachweis der Herkunft einkaufen kann?

Wir, die so auf Ordnung und Rechtsstaatlichkeit stolz sein wollen?



Wirklich lachhaft, wie uneffektiv dagegen vorgegangen wird - oder es gar nicht will?



Dann bitte jammert nicht so jämmerlich herum, wenn es in unserem Land um soziale Gerechtigkeit geht!



Und WIEDER MAL zur Erinnerung: In den Briefkastenfirmen auf der ganzen Welt sind nochmal 400 Milliarden zu holen, wenn man endlich Gesetze macht - die in USA längst angewandt werden - wer hier Geld verdient, hat hier auch seine Steuer zu entrichten!



Antworten Melden Permalink