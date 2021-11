Claudia Roth will als Staatsministerin die Kulturlandschaft in breiter Fläche stärken

Claudia Roth wird Staatsministerin für Kultur und Medien. Die Grünen-Politikerin will sich für kulturelle Vielfalt in Stadt und Land einsetzen.

Grünen-Politikerin Claudia Roth will als designierte Kultur-Staatsministerin die deutsche Kulturlandschaft in der breiten Fläche stärken. „Für Menschen in unserem Land, darf es keine Frage des Wohnortes sein, ob sie kulturelle Angebote wahrnehmen, oder sich künstlerisch kreativ verwirklichen können“, sagte Roth unserer Redaktion. „Von Elbphilharmonie bis Club, von Plattdeutsch bis Plattenladen, mir liegt unsere Kulturlandschaft in all ihrer Vielfalt am Herzen“, erklärte die Grünen-Politikerin.

Claudia Roth: Kultur ist systemrelevant, weil sie demokratierelevant ist

„Gerade die Corona-Pandemie hat uns noch mal vor Augen geführt, wie sehr etwas fehlt, wenn die Konzertsäle stumm und die Bühnen leer bleiben, wenn Distanz ein Zeichen unseres Zusammenhalts und unserer Solidarität ist“, betonte die Grünen-Politikerin. „Neben der Politik, war Kunst und der Kultur schon immer meine Leidenschaft, denn ohne Kunst und Kultur ist alles nichts“, erklärte Roth. „Sie ist systemrelevant, weil sie demokratierelevant ist.“

Sie freue sich riesig, von ihrer Partei als Staatsministerin für Kultur und Medien vorgeschlagen worden zu sein. „Es wäre mir auch eine unglaubliche Freude, im Austausch mit den Ländern und Kommunen, zu überlegen, wie wir die Kulturschaffenden und unsere Kulturlandschaft stärken, von Kiel bis Konstanz, von Essen bis Dresden, von Rostock bis Augsburg“, erklärte Roth.

