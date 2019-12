Lästern sie über Trump? Video zeigt Trudeau, Johnson und Macron

Beim NATO-Gipfel sind Kanadas Regierungschef Trudeau, Frankreichs Präsident Macron und der britische Premier Johnson in den Fokus von Kameras geraten. Lästern sie?

Mehrere Staats- und Regierungschefs stecken die Köpfe zusammen und machen sich offensichtlich lustig über US-Präsident Donald Trump. Die Szene aus dem Buckingham-Palast hat inmitten des Nato-Gipfels in Großbritannien für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt - und für eine scharfe Reaktion.

Das Video mit Fetzen eines Gesprächs zwischen dem kanadischen Regierungschef Justin Trudeau, Großbritanniens Premier Boris Johnson und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron wurde auf Twitter bis Mittwochabend mehr als zwölf Millionen Mal aufgerufen. Dabei ist das Gespräch schlecht zu verstehen und der Zusammenhang undurchsichtig.

Johnson lacht, Macron fragt: "Sind Sie deshalb zu spät gekommen?" Trudeau antwortet gut gelaunt: "Er war zu spät dran, weil er eine 40-minütige Extra-Pressekonferenz eingelegt hat." Nach einem Schnitt sagt Trudeau: "Ich habe gesehen, wie seinem Team die Kinnlade auf den Boden gefallen ist." Dazu macht Trudeau eine entsprechende Geste. Auch der niederländische Regierungschef Mark Rutte und die Tochter von Queen Elizabeth II., Prinzessin Anne, beteiligten sich an der Unterhaltung. Der Name des US-Präsidenten ist nicht zu hören.

This is quite the video from the CBC showing Trudeau, Macron, and Johnson discussing what appears to be Trump. pic.twitter.com/QDgIXwEwlk