Landtagswahl 2018 in Bayern: Wahlergebnisse im TV und Live-Stream sehen

Am 14. Oktober werden viele Menschen auf Wahlergebnisse zur Landtagswahl 2018 in Bayern warten. Diese Wahlsendungen laufen im TV oder Live-Stream.

Erlebt die CSU bei der Landtagswahl in Bayern wirklich so ein schlechtes Ergebnis, wie es die Umfragewerte andeuten? Werden die Grünen zweitstärkste Kraft? Wie viel Prozent bekommen die anderen Parteien? Am Tag der Wahl am 14. Oktober 2018 werden viele Menschen in Bayern auf Prognosen, Hochrechnungen und das Wahlergebnis warten.

Mehrere TV-Sender berichten umfangreich zur Landtagswahl 2018. Vor allem im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gibt es eine ganze Reihe von Wahlsendungen. Welcher Sender berichtet wie? Wir geben einen Überblick über das Programm.

Landtagswahl 2018 in Bayern: Wahlsendungen in der ARD

Die ARD startet am 14. Oktober um 17.30 Uhr mit einer mehrstündigen Wahlsendung. "Landtagswahl-Bayern" läuft bis 19.20 Uhr und wird nur für eine Minute für die Gewinnzahlen der Deutschen Fernsehlotterie unterbrochen. Anschließend diskutieren bei der Berliner Runde führende Politiker über die Wahlergebnisse. Nach dem Tatort wird die Wahl bei den Tagesthemen und voraussichtlich auch bei Anne Will eine Rolle spielen.

17.30 - 19.20 Uhr: Landtagswahl-Bayern mit Moderator Christian Nitsche

19.20 - 20.00 Uhr: Berliner Runde mit Moderatorin Tina Hassel

20.00 - 20.15 Uhr. Tagessschau

21.45 - 21.50 Uhr: Tagesthemen: extra mit Moderator Ingo Zamperoni

21.50 - 22.50 Uhr: Anne Will

22.50 - 23.20 Uhr: Tagesthemen mit Moderator Ingo Zamperoni

Zum Live-Stream der ARD gelangen Sie hier.

Wahlergebnisse 2018 zur Landtagswahl im ZDF

Auch das ZDF startet um 17.30 Uhr mit der Berichterstattung zur Landtagswahl in Bayern. Moderatorin Bettina Schausten berichtet zusammen mit ZDF-Politikchef Matthias Fornoff und Parteienforscher Professor Karl-Rudolf Korte aus dem Landtag in München. Dabei präsentieren sie die aktuellen Prognosen und Hochrechnungen. Um 19 Uhr startet dann eine Diskussionsrunde zwischen den Spitzenkandidaten der Parteien.

17.30 - 19.00 Uhr: Wahl in Bayern mit den Moderatorin Bettina Schausten

19.00 - 19.28 Uhr: heute - Wahl in Bayern

21.45 - 22.15 Uhr: heute journal - Wahl in Bayern

Zum Live-Stream des ZDF gelangen Sie hier.

So überträgt der BR zur Landtagswahl 2018

Der Bayerische Rundfunk steigt bei der Berichterstattung zur Wahl im TV und Live-Stream groß ein. Von 17.15 bis 00.30 Uhr laufen Wahlsendungen mit Prognosen, Hochrechnungen und Analysen - teilweise auch getrennt für Franken und das südliche Bayern. Ab 22 Uhr gibt es eine Münchner Runde, bei der sich Spitzenpolitiker aller Parteien im Landtag zu den Ergebnissen äußern.

17.15 - 18.30 Uhr: Wahl 2018 - Die Entscheidung mit den Moderatoren Stefan Scheider und Andreas Bachmann

18.30 - 18.45 Uhr: Rundschau

18.45 - 20.00 Uhr: Wahl 2018 - Die Entscheidung mit den Moderatoren Stefan Scheider und Andreas Bachmann

20.00 - 20.15 Uhr: Tagesschau

20.15 - 21.15 Uhr: Wahl 2018 - Die Entscheidung mit den Moderatoren Ursula Heller und Andreas Bachmann

21.15 - 21.45 Uhr. Wahl 2018 im Süden / in Franken

21.45 - 22.00 Uhr: Rundschau Magazin

22.00 - 22.45 Uhr: Wahl 2018 Münchner Runde extra mit Moderator Christian Nitsche

22.45 - 23.30 Uhr: Wahl 2018 - Die Entscheidung in Franken / im Süden

23.30 - 00.30 Uhr: Wahl 2018 - Die Entscheidung mit den Moderatoren Stefan Scheider und Andreas Bachmann

Zum Live-Stream des BR gelangen Sie hier.

Weitere Sendungen zur Wahl in Bayern

Auch andere Sender berichten in ihren Nachrichten oder in eigenen Programmpunkten über die Landtagswahl in Bayern. Phoenix zeigt beispielsweise von 20.15 bis 21.00 Uhr eine Wahlrunde. N-TV hat am 14. Oktober immer wieder ein News Spezial zu den Wahlen im Programm. Andere Sender wie RTL oder ProSieben berichten hingegen in ihren regulären Nachrichtensendungen über die Wahl in Bayern. (sge)

