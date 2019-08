vor 19 Min.

Landtagswahl 2019 in Sachsen und Brandenburg: Ergebnisse, Prognosen, Uhrzeiten

Wann gibt es Ergebnisse der Landtagswahl 2019 in Sachsen und Brandenburg? Um welche Uhrzeit kommen Prognosen und Hochrechnungen? Hier die Antworten.

Hier finden Sie die Ergebnisse für die Landtagswahl in Sachsen 2019 , sobald sie feststehen.

Und hier bekommen Sie am Wahlabend die Ergebnisse für die Landtagswahl in Brandenburg 2019.

Die Landtagswahlen 2019 in Sachsen und Brandenburg stehen bald an: Am 1.9.2019 werden die Wahllokale eröffnet. Bereits jetzt werden die Ergebnisse mit Spannung erwartet, vor allem, weil sich 2019 vermutlich vieles ändern wird. Laut Umfragen könnte die AfD im Vergleich zur Landtagswahl im Jahr 2014 deutlich an Stimmen hinzugewinnen. Prognosen, Hochrechnungen und Ergebnisse - wann gibt es die ersten Daten? In diesem Artikel liefern wir die Antwort.

Die Wahllokale bei der Landtagswahl in Sachsen und der in Brandenburg haben von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Vorher werden keine Zahlen veröffentlicht. Doch sobald die Lokale geschlossen haben, wird zumindest schnell klar sein, wie die Parteien ungefähr abschneiden.

Landtagswahl in Sachsen und Brandenburg: Um welche Uhrzeit gibt es Prognosen und Hochrechnungen?

Direkt um 18 Uhr werden am Wahlabend die ersten Prognosen zur Landtagswahl in Brandenburg und Sachsen veröffentlicht. Diese Zahlen basieren aber nicht auf der eigentlichen Wahl, sondern auf sogenannten "Exit Polls".

Dabei füllen die Wähler beim Verlassen der Wahllokale anonym Fragebögen aus. Sie geben dabei an, welche Partei sie gewählt haben und welcher Partei sie bei der vorherigen Wahl ihre Stimme gegeben hatten. Dadurch lässt sich auch die Wählerwanderung nachvollziehen. "Exit Polls" finden nicht in allen Wahllokalen statt, sondern in repräsentativ ausgewählten.

Die Prognosen vermitteln in der Regeln schon ein gutes Bild davon, wie das Ergebnis am Ende aussehen könnte. Noch einmal aussagekräftiger sind aber die ersten Hochrechnungen, die dann wirklich auf den ersten Auszählungen der Wahl basieren. Mit diesen Hochrechnungen ist ab 18.15 Uhr zu rechnen.

Wann folgt das Ergebnis zur Landtagswahl 2019 in Brandenburg und Sachsen?

Im Laufe des Abends werden die Hochrechnungen immer wieder aktualisiert - und damit auch immer genauer. Bis das Ergebnis für die Landtagswahl 2019 in Sachsen und in Brandenburg feststeht, müssen sich die Wähler aber ein bisschen gedulden. Erfahrungsgemäß dauert es bei Landtagswahlen bis etwa Mitternacht, bis das vorläufige Endergebnis vorliegt. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass sich die Auszählung bis in die Nacht hinzieht.

Bei der Landtagswahl 2014 sah das Ergebnis in Brandenburg übrigens so aus: Die SPD holte mit 31,9 Prozent die meisten Stimmen. Dahinter folgten die CDU (23 Prozent), die Linke (18,6 Prozent), die AfD (12,2 Prozent) und die Grünen (6,2 Prozent).

Bei der Landtagswahl in Sachsen wurde 2014 die CDU mit 39,4 Prozent die stärkte Kraft. Dahinter folgten die Linke (18,9 Prozent), die SPD (12,4 Prozent), die AfD (9,7 Prozent) und die Grünen (5,7 Prozent). (sge)

