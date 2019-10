vor 48 Min.

Landtagswahl 2019 in Thüringen: Ergebnis, Prognose, Hochrechnung aktuell

Ergebnis, Prognose, Hochrechnung zur Landtagswahl in Thüringen: Bei uns gibt es die Ergebnisse zur Wahl aktuell..

Hier finden Sie aktuell Prognose, Hochrechnung und Ergebnis zur Landtagswahl 2019 in Thüringen. Die erste Prognose und Umfrage-Ergebnisse im Überblick.

Direkt nach der Landtagswahl 2019 in Thüringen wurden die Prognose und kurz darauf die erste Hochrechnung veröffentlicht. Später folgt dann das offizielle Ergebnis zur Thüringen-Wahl. Die Zahlen bekommen Sie alle aktuell in diesem Artikel.

Umfrage-Ergebnisse vor der Landtagswahl haben vorausgesagt, dass die Linke wohl stärkste Kraft wird. CDU und AfD lieferten sich in Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz zwei.

Ergebnis der Thüringen-Wahl: Ergebnisse, Prognose, Hochrechnung

Die aktuelle Prognose, die Hochrechnungen und das Wahlergebnis zur Landtagswahl 2019 in Thüringen finden Sie diese hier. Das ist die erste aktuelle Hochrechnung von Sonntag, 18.43 Uhr (Quelle: ARD, infratest dimap):

Linke: 29,7 (2014: 28,2 Prozent)

(2014: 28,2 Prozent) CDU : 22,6 (33,5)

(33,5) AfD : 23,8 (10,6)

(10,6) SPD : 8,6 (12,4)

(12,4) Grüne: 5,4 (5,7)

(5,7) FDP : 5,0 (2,5)

(2,5) Andere: 4,9 (alle in Prozent)

Prognose und Ergebnis zur Thüringen-Wahl heute aktuell

Hier die erste Hochrechnung (18.18 Uhr) der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF:

Linke: 29,7

CDU : 22,5

AfD : 23,8

SPD : 8,5

Grüne: 5,4

FDP : 5

Andere: 5 (alle in Prozent)

Heute am 27. Oktober haben die Wahllokale in Thüringen von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Kurz nach dem Schließen werden die ersten Prognosen veröffentlicht, die nicht auf der Auszählung basieren, sondern auf einer Umfrage in den Wahllokalen.

Ab etwa 18.15 Uhr sollte aber schon die erste Hochrechnung folgen. Das vorläufige Endergebnis sollte bis Mitternacht vorliegen. Es ist aber auch nicht auszuschließen, dass sich die Auszählung bis in die Nacht zieht.

Sobald Prognose, Hochrechnung und Ergebnis feststehen, erfahren Sie diese Ergebnisse hier an dieser Stelle im Live-Blog:

Landtagswahl 2019 in Thüringen: Umfrage-Ergebnis zur Wahl - CDU und AfD gleichauf

Am Donnerstag wurde eine aktuelle Insa-Umfrage zur Thüringen-Wahl im Auftrag der Thüringer Zeitungen veröffentlicht. Darin wurde die Linke klar stärkste Kraft mit 28 Prozent. CDU und AfD liegen mit 24 Prozent gleichauf.

Hier die Ergebnisse der Umfrage. In Klammern sehen Sie zum Vergleich das jeweilige Ergebnis der letzten Wahl in Thüringen im Jahr 2014:

Linke: 28 Prozent (28,2 Prozent)

CDU : 24 Prozent (33,5 Prozent)

: 24 Prozent (33,5 Prozent) AfD : 24 Prozent (10,6 Prozent)

: 24 Prozent (10,6 Prozent) SPD : 9 Prozent (12,4 Prozent)

: 9 Prozent (12,4 Prozent) Grüne: 8 Prozent (5,7 Prozent)

FDP : 5 Prozent (2,5 Prozent)

Mit fünf Prozent würde die FDP laut dieser Umfrage den Einzug in den Landtag schaffen. In den meisten anderen Umfragen scheitert die Partei allerdings daran. Es deutet alles auf eine knappe Entscheidung hin. (sge)

