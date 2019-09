vor 34 Min.

Landtagswahl 2019 in Thüringen: Umfrage, Ergebnis, Prognose

Zur Landtagswahl 2019 in Thüringen gibt es schon Umfrage-Ergebnisse. Ergebnis, Hochrechnung und Prognose zur Wahl folgen am Wahlabend.

Das Ergebnis der Landtagswahl 2019 in Thüringen interessiert bundesweit. Hier finden Sie aktuell Umfrage-Ergebnisse zur Wahl. Prognose, Hochrechnung und Wahlergebnis folgen, wenn sie feststehen.

Bei der Landtagswahl 2019 in Thüringen müssen sich CDU und SPD wieder auf ein schwaches Ergebnis einstellen. Aktuelle Umfrage-Ergebnisse zeigen, dass die Volksparteien im Vergleich zur vergangenen Wahl wohl deutlich verlieren werden. Der SPD droht sogar ein einstelliges Ergebnis. Schon bei den Wahlen in Brandenburg und Sachsen Anfang September mussten beide Parteien deutliche Verluste hinnehmen.

Die Linke hat die Chance, stärkste Kraft zu werden - gefolgt von der AfD, die sich seit der letzten Thüringen-Wahl wohl deutlich steigert. Die Grünen bleiben wahrscheinlich einstellig, die FDP kann sich Hoffnung auf den Einzug in den Landtag machen.

Hier finden Sie die aktuellen Umfrage-Ergebnisse zur Wahl am 27. Oktober 2019. Am Wahltag selbst finden Sie hier kurz nach 18 Uhr die erste Prognose und die Hochrechnung. Das Ergebnis zur Landtagswahl 2019 in Thüringen ergänzen wir, sobald es feststeht.

Landtagswahl 2019 in Thüringen: Umfrage-Ergebnis zur Wahl - Linke vor AfD

Eine Umfrage von Infratest dimap vom 16. September zeigt, dass die Linke ihr Ergebnis von der vergangenen Thüringen-Wahl wohl halten kann. Danach folgen AfD und CDU - und dann erst mit sehr weitem Abstand die Grünen.

Das sind die aktuellen Zahlen - in Klammern ist das Wahlergebnis aus dem Jahr 2014 zum Vergleich angegeben:

Linke: 28 Prozent (28,2 Prozent)

AfD: 25 Prozent (10,6 Prozent)

CDU: 22 Prozent (33,5 Prozent)

Grüne: 8 Prozent (5,7 Prozent)

SPD: 7 Prozent (12,4 Prozent)

FDP: 5 Prozent (2,5 Prozent)

16 Bilder Wer regiert wo? Das sind die deutschen Ministerpräsidenten Bild: Britta Pedersen, dpa

Ergebnis der Thüringen-Wahl: Prognose, Hochrechnung, Ergebnis zur Landtagswahl 2019

Am 27. Oktober haben die Wahllokale in Thüringen von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Kurz nach dem Schließen werden die ersten Prognosen veröffentlicht, die nicht auf der Auszählung basieren, sondern auf einer Umfrage in den Wahllokalen.

Ab etwa 18.15 Uhr sollte aber schon die erste Hochrechnung folgen. Das vorläufige Endergebnis sollte bis Mitternacht vorliegen. Es ist aber auch nicht auszuschließen, dass sich die Auszählung bis in die Nacht zieht.

Sobald Prognose, Hochrechnung und Ergebnis feststehen, erfahren Sie diese Ergebnisse hier an dieser Stelle. Wir werden den Artikel am Wahlabend immer wieder aktualisieren. (sge)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen