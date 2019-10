vor 34 Min.

Landtagswahl 2019 in Thüringen: Umfrage, Prognose Ergebnis

Prognose, Hochrechnung und Wahlergebnis zur Landtagswahl 2019 in Thüringen veröffentlichen wir am Sonntagabend in diesem Artikel. Jetzt gibt es schon Umfrage-Ergebnisse.

Das Ergebnis der Landtagswahl 2019 in Thüringen könnte für CDU und SPD schmerzhaft werden. Hier finden Sie aktuelle Umfrage-Ergebnisse. Prognose, Hochrechnung und Wahlergebnis folgen, wenn sie feststehen.

Wie fällt das Ergebnis bei der Landtagwahl in Thüringen aus? Können Linke, SPD und Grüne weiter regieren? Welches Wahlergebnis holt die AfD bei der Thüringen-Wahl? Diese Fragen werden am kommenden Sonntag beantwortet.

Die Wahllokale haben am 27. Oktober in Thüringen bis 18 Uhr eröffnet. Wenig später folgen die erste Prognose und die Hochrechnung - bevor spät am Abend oder vielleicht erst in der Nacht das Wahlergebnis veröffentlicht wird. Dieser Artikel wird dann immer mit den aktuellen Zahlen aktualisiert.

Jetzt gibt es schon Umfrage-Ergebnisse, die eine Tendenz zeigen. Sie finden die aktuelle Umfrage hier:

Landtagswahl 2019 in Thüringen: Umfrage-Ergebnis zur Wahl - Linke vor CDU und AfD

Die Oktober-Umfrage von infratest dimap im Auftrag der ARD deutet eine schwierige Regierungsbildung an. Die Linke gewinnt zwar leicht hinzu und wäre erstmals stärkste Kraft in Thüringen und auch für die Grünen geht es leicht nach oben - die SPD fällt aber von 12,4 auf 8 Prozent. Die rot-rot-grüne Landesregierung würde ihre Mehrheit verlieren.

CDU und AfD liegen mit 24 Prozent in der Umfrage gleichauf. Die FDP wird die fünf Prozent-Hürde wohl nicht überschreiten. Hier die Umfrage-Ergebnisse zur Landtagswahl in Thüringen:

Linke: 29 Prozent (28,2 Prozent)

CDU: 24 Prozent (33,5 Prozent)

AfD: 24 Prozent (10,6 Prozent)

Grüne: 7 Prozent (5,7 Prozent)

SPD: 8 Prozent (12,4 Prozent)

FDP: 4 Prozent (2,5 Prozent)

Sonstige: 4 (7,2 Prozent)

Für diese Umfrage hat infratest dimap Mitte Oktober 1011 Menschen per Telefon befragt.

Ergebnis der Thüringen-Wahl: Ergebnisse, Prognose, Hochrechnung folgen nach der Landtagswahl 2019

Am 27. Oktober haben die Wahllokale in Thüringen von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Kurz nach dem Schließen werden die ersten Prognosen veröffentlicht, die nicht auf der Auszählung basieren, sondern auf einer Umfrage in den Wahllokalen.

Ab etwa 18.15 Uhr sollte aber schon die erste Hochrechnung folgen. Das vorläufige Endergebnis sollte bis Mitternacht vorliegen. Es ist aber auch nicht auszuschließen, dass sich die Auszählung bis in die Nacht zieht.

Sobald Prognose, Hochrechnung und Ergebnis feststehen, erfahren Sie diese Ergebnisse hier an dieser Stelle. Wir werden den Artikel am Wahlabend immer wieder aktualisieren. (sge)

