Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg: Wann kommen Ergebnisse, Prognose, Hochrechnungen zur Wahl?

In Baden-Württemberg haben die Wahllokale am 14. März bis um 18 Uhr geöffnet. Aber wann kommen danach die Ergebnisse?

Am 14. März steht in Baden-Württemberg die Landtagswahl 2021 an. Hier erfahren Sie, wann die Ergebnisse und vorher die Prognosen und Hochrechnungen kommen.

Bei der Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg können die Menschen am 14. März entscheiden, welche Parteien die Politik des Bundeslandes in den nächsten fünf Jahren bestimmen und ob Winfried Kretschmann von den Grünen Ministerpräsident bleiben kann. Aber um welche Uhrzeit wird es nach Wahl eine erste Prognose und Hochrechnungen geben? Und wann stehen die Ergebnisse fest?

In diesem Artikel gibt es die Antworten zur Wahl, die von der Corona-Krise geprägt sein wird. Innenminister Thomas Strobl sagte schon im Januar, dass er in diesem Jahr von einem besonders großen Briefwähler-Anteil ausgehe.

Landtagswahl 2021 in Baden-Württemberg: Uhrzeit für Prognose und Hochrechnungen der BW-Wahl

In Baden-Württemberg haben die Wahllokale am 14. März von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Erst danach darf die Auszählung beginnen. Eine erste Prognose wird es allerdings trotzdem schon um kurz nach 18 Uhr geben.

Das liegt daran, dass die Prognosen nicht auf den Aufzählungen beruhen, sondern auf den sogenannten Exit Polls. Bei diesen Umfragen werden Menschen beim Verlassen der Wahllokale anonym befragt, wie sie abgestimmt haben. Außerdem sollen sie angeben, wen sie in der Vergangenheit gewählt hatten. Auf diese Weise können Wählerwanderungen erfasst werden.

Im Gegensatz dazu basieren Hochrechnungen auf Zwischenständen der tatsächlichen Auszählung. Erfahrungsgemäß wird es wohl schon gegen 18.30 Uhr erste Hochrechnungen geben. Im Laufe des Abends werden dann immer mehr Stimmen ausgezählt - und die Zahlen immer genauer.

Wahl 2021 in Baden-Württemberg: Wann Ergebnisse kommen

Bis das vorläufige Endergebnis der Landtagswahl in Baden-Württemberg vorliegt, dauert es etwas länger. Dieses wird in der Regel am späten Abend oder erst in der Nacht bekanntgegeben. Bei der vergangenen Wahl im Jahr 2016 stand es gegen 22.30 Uhr fest. Sollte es bei der Auszählung keine Verzögerungen geben, könnte es 2021 auf eine ähnliche Uhrzeit für die Ergebnisse hinauslaufen.

Danach müssen die Wahlergebnisse in Baden-Württemberg noch durch den Landeswahlausschuss geprüft werden, bevor dieser das amtliche Endergebnis feststellt. 2016 wurde es knapp drei Wochen nach der Wahl durch die damalige Landeswahlleiterin Christiane Friedrich bekanntgegeben.

Das waren damals die Ergebnisse der Parteien im Landtag:

Grüne: 30,3 Prozent (47 Sitze)

CDU : 27,0 Prozent (42 Sitze)

: 27,0 Prozent (42 Sitze) AfD : 15,1 Prozent (23 Sitze)

: 15,1 Prozent (23 Sitze) SPD : 12,7 Prozent (19 Sitze)

: 12,7 Prozent (19 Sitze) FDP : 8,3 Prozent (12 Sitze)

Das führte zur Landesregierung aus einer Koalition von Grünen und CDU. Der Landtag wählte Winfried Kretschmann ein zweites Mal zum Ministerpräsidenten.

