Landtagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz: Termin, Parteien und die Kandidaten

Bei der Landtagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz können die Wahlberechtigten ihre Stimmen entweder im Wahllokal oder per Briefwahl abgeben.

Im März steht in Rheinland-Pfalz die Landtagswahl 2021 an. Wann ist der Termin genau? Welche Parteien treten an? Wie wird gewählt? Hier die wichtigsten Antworten.

Von Sascha Geldermann

Bei der Landtagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz wird sich für die nächsten fünf Jahre entscheiden, welche Partei wie viel Einfluss in dem Bundesland bekommt. Aktuell regiert eine sogenannte Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer.

Welche Parteien und Kandidaten treten an? Wann ist der Termin der Wahl in Rheinland-Pfalz? In diesem Artikel beantworten wir die wichtigsten Fragen und erklären dabei auch, was es mit den beiden Stimmen auf dem Wahlzettel auf sich hat und wie die Briefwahl abläuft.

Termin: Wann ist die Landtagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz?

Der Landtag wird alle fünf Jahre gewählt. Anfang 2020 hatte Innenminister Roger Lewentz den Termin für die nächste Landtagswahl in Rheinland-Pfalz bekanntgeben: Sie findet am 14. März 2021 statt. An dem Datum haben die Wahllokale von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Parteien und Kandidaten bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 2021

In Rheinland-Pfalz treten zwölf Parteien und mit der Klimaliste auch eine Wählervereinigung zur Wahl an. Hier geben wir einen Überblick. Bei den Parteien, die bereits im Landtag vertreten sind, nennen wir auch die Spitzenkandidaten.

Parteien, die schon im Landtag vertreten sind (Reihenfolge nach Wahlergebnis 2016)

SPD (Spitzenkandidatin: Malu Dreyer )

(Spitzenkandidatin: ) CDU (Spitzenkandidat: Christian Baldauf )

(Spitzenkandidat: ) AfD (Spitzenkandidat: Michael Frisch )

(Spitzenkandidat: ) FDP (Spitzenkandidatin: Daniela Schmitt )

(Spitzenkandidatin: ) Grüne (Spitzenkandidatin: Anne Spiegel )

Parteien und Wählervereinigung, die bisher nicht im Landtag vertreten sind (alphabetische Reihenfolge)

Die PARTEI

Freie Wähler

Klimaliste RLP e.V.

Linke

ÖDP

Piratenpartei

Tierschutzpartei

Volt

Erststimme und Zweitstimme bei der Wahl in Rheinland-Pfalz

Etwa 3,1 Wahlberechtigte können ihre Stimmen abgeben. Dabei handelt es sich um die deutschen Staatsbürger, die volljährig sind und seit mindestens drei Monaten ihren Hauptwohnsitz in Rheinland-Pfalz haben. Jeder Wähler kann zwei Stimmen abgeben: Die Wahlkreisstimme und die Landesstimme.

Erststimme / Wahlkreisstimme: Mit der Erststimme in der linken Spalte des Wahlzettels wird eine Person gewählt. In jedem der 52 Wahlkreise des Bundeslands treten Direktkandidaten an. Wer die meisten Stimmen bekommt, zieht für seinen Wahlkreis direkt in den Landtag ein.

Zweitstimme / Landesstimme: Mit der Zweitstimme in der rechten Spalte des Stimmzettels lässt sich eine Partei oder Wählervereinigung wählen. Diese Stimme entscheidet letztendlich darüber, wie die Sitze im Landtag verteilt werden. Jede mehr Landesstimmen eine Partei bekommt, desto mehr Bewerber kann sie ins Parlament bringen. Die Kandidaten wurden vorher auf Landes- bzw. Bezirkslisten fetsgelegt.

Es gilt die sogenannte Fünf-Prozent-Hürde: Eine Partei oder Vereinigung muss also mindestens fünf Prozent der Zweitstimmen bekommen, um überhaupt in den Landtag einzuziehen.

Landtagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz: So läuft die Briefwahl

Mehrere Bürgermeister hatten wegen der Corona-Pandemie gefordert, dass Wählen ausschließlich per Briefwahl erlaubt werden sollte. Landeswahlleiter Marcel Hürter lehnte das aber ab und teilte mit, dass die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt seien. Trotz Kontaktbeschränkungen sei es problemlos möglich, ein Wahllokal aufzusuchen.

Damit werden am 14. März die Wahllokale geöffnet sein. Es steht allen Wahlberechtigten aber ohne Angabe von Gründen frei, trotzdem die Briefwahl zu nutzen. Der Antrag ist bei den Kommunen persönlich oder schriftlich per Brief oder E-Mail möglich. Einen Vordruck gibt es auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigungen.

Der Landeswahlleiter empfiehlt, den Wahlbrief spätestens am 10. März abzuschicken. Schließlich müsse er rechtzeitig ankommen und spätestens am Wahltag vorliegen, damit die Stimmen berücksichtigt werden können.

