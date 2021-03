09:15 Uhr

Landtagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz: Wann gibt es heute Ergebnisse, Prognose, Hochrechnungen zur Wahl?

In Rheinland-Pfalz wird heute am 14. März gewählt. Wann folgt das Ergebnis zur Landtagswahl?

Nach der Landtagswahl 2021 heute in Rheinland-Pfalz werden schnell Prognosen und Hochrechnungen folgen - später auch die Ergebnisse. Aber wann genau?

In Rheinland-Pfalz steht heute am 14. März die Landtagswahl 2021 an. Von 8 bis 18 Uhr haben die Menschen die Möglichkeit, in den Wahllokalen ihre Stimmen abzugeben. Prognosen und Hochrechnungen folgen dann relativ schnell. Bis die Ergebnisse vorliegen, dauert es ein wenig länger. Hier informieren wir darüber, mit welcher Uhrzeit gerechnet werden muss.

Die Wahlergebnisse werden im Jahr der Bundestagswahl deutschlandweit Beachtung finden. Laut Umfragen könnte die CDU an der SPD vorbeiziehen und in Rheinland-Pfalz stärkste Kraft werden. Es wird sich zeigen, ob Ministerpräsidentin Malu Dreyer abgelöst wird - oder ob sie wieder eine Koalition bilden kann, um weiterhin regieren zu können. Aktuell besteht eine sogenannte Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen.

Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 2021: Wann Prognosen und Hochrechnungen zur RLP-Wahl heute kommen

Erst wenn die Wahllokale heute am 14. März um 18 Uhr schließen, darf die Auszählung beginnen. Die Menschen geben bei der Landtagswahl zwei Stimmen ab: Eine Wahlkreisstimme für einen Direktkandidaten aus dem jeweiligen Wahlkreis und eine Landesstimme für eine Partei. Über die Sitze im Landtag entscheidet die Landesstimme. Um sie wird es bei den Prognosen und Hochrechnungen gehen.

Die Prognosen zur Wahl in Rheinland-Pfalz werden schon kurz nach 18 Uhr veröffentlicht. Das ist dadurch möglich, dass sie nicht auf der Auszählung basieren, sondern auf sogenannten Exit Polls. Dabei werden Wähler beim Verlassen der Wahllokale anonym befragt.

Die ersten Hochrechnungen folgen erfahrungsgemäß schon wenig später gegen 18.30 Uhr. Die beruhen tatsächlich auf den Auszählungen und zeigen einen ersten Zwischenstand.

Wann gibt es Ergebnisse? Ergebnis-Uhrzeit der Landtagswahl 2021 in Rheinland-Pfalz

Bis die Ergebnisse der Wahl in Rheinland-Pfalz vorliegen, dauert es ein bisschen länger. Allerdings könnte das vorläufige Wahlergebnis noch vor Mitternacht feststehen. Bei der vergangenen Landtagswahl im Jahr 2016 wurde es um etwa 23 Uhr bekanntgegeben. Wenn es bei den Auszählungen keine Verzögerungen gibt, könnte es 2021 auf eine ähnliche Uhrzeit hinauslaufen.

Bevor wirklich das amtliche Endergebnis vorliegt, muss es eine Prüfung durch den Landeswahlausschuss geben. 2016 wurde das endgültige Ergebnis etwa anderthalb Wochen nach der Wahl veröffentlicht.

Bei der damaligen Landtagswahl hatte sich die SPD mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer klar als stärkste Kraft durchgesetzt. Das war 2016 das Ergebnis:

SPD : 36,2 Prozent

: 36,2 Prozent CDU : 31, 8 Prozent

: 31, 8 Prozent AfD : 12,6 Prozent

: 12,6 Prozent FDP : 6,2 Prozent

: 6,2 Prozent Grüne: 5,3 Prozent

Linke: 2,8 Prozent

Für die CDU mit der damaligen Spitzenkandidatin Julia Klöckner war es ein historisch schlechtes Ergebnis in dem Bundesland. Dabei hatten Umfragen die Partei noch wenige Monate vor der Wahl deutlich vor der SPD gesehen. (sge)

