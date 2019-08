vor 8 Min.

Landtagswahl in Sachsen 2019: Ergebnisse, Umfrage, Prognose, Hochrechnung

Landtagswahl in Sachsen 2019: Ergebnisse, Hochrechnung und Prognose gibt es am Wahlabend bei uns. Jetzt finden Sie hier schon Umfrage-Ergebnisse.

Zur Landtagswahl in Sachsen 2019 finden Sie hier aktuelle Umfrage-Ergebnisse. Am Wahlabend folgen aktuell Ergebnis, Prognose und Hochrechnung.

Die Ergebnisse der Landtagswahl in Sachsen 2019 werden am 1. September auch in anderen Bundesländern mit Spannung erwartet. Vor allem das Abschneiden der AfD und die erwarteten Einbußen für die Volksparteien werden am Wahlabend wohl im Mittelpunkt stehen.

In diesem Artikel finden Sie das Ergebnis, sobald es feststeht. Kurz vorher gibt es hier schon die erste Prognose und Hochrechnungen - und jetzt schon Umfrage-Ergebnisse zur Landtagswahl 2019 in Sachsen.

Landtagswahl in Sachsen 2019: Aktuelle Umfrage-Ergebnisse zur Wahl

Wie hätten die Menschen gewählt, wenn die Landtagswahl 2019 in Sachsen schon am 11. August stattgefunden hätte? Darum ging es in einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für die Bild. Darin kommt die CDU mit 28 Prozent auf die meisten Stimmen. Die AfD liegt mit 25 Prozent direkt dahinter.

Hier sehen Sie die gerundeten Ergebnisse der Umfrage in der Übersicht. In Klammern finden Sie die Ergebnisse der Wahl in Sachsen im Jahr 2014, die deutliche Veränderungen zeigen.

CDU: 28 Prozent (Wahl-Ergebnis 2014: 39,4 Prozent)

AfD: 25 Prozent (9,7 Prozent)

Linke: 16 Prozent (18,9 Prozent)

Grüne: 12 Prozent (5,7 Prozent)

SPD: 8 Prozent (12,4 Prozent)

FDP: 5 Prozent (3,8 Prozent)

Für die SPD könnte das Ergebnis bei der Landtagswahl in Sachsen also einstellig ausfallen. Die FDP kann auf den Einzug in den Landtag hoffen.

Ergebnis zur Landtagswahl 2019 in Sachsen: Ergebnisse, Prognose, Hochrechnung

An dieser Stelle finden Sie am 1. September die Ergebnisse und vorher schon die erste Prognose und die Hochrechnungen, sobald diese Zahlen vorliegen.

Um welche Uhrzeit wird das der Fall sein? Für die Prognose lässt sich das genau sagen: Sie wird direkt um 18 Uhr veröffentlicht, beruht aber nur auf anonymen Umfragen beim Verlassen der Wahllokale. Aussagekräftiger wird die erste Hochrechnung sein, die ab 18.15 Uhr zu erwarten ist.

Die Hochrechnungen werden dann immer genauer, bis das Ergebnis vorliegt. Das wird wohl noch vor Mitternacht der Fall sein. Es ist aber auch nicht auszuschließen, dass das vorläufige Endergebnis erst in der Nacht veröffentlicht wird. (sge)

