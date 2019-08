vor 49 Min.

Landtagswahl in Sachsen 2019: Kandidaten, Parteien, Wahl-O-Mat

Bei der Landtagswahl in Sachsen 2019 treten 19 Parteien und ihre Kandidaten an. Der Wahl-O-Mat hilft bei der Entscheidung.

Welche Kandidaten und Parteien stehen bei der Landtagswahl in Sachsen 2019 zur Auswahl? Hier gibt es einen Überblick und den Wahl-O-Mat.

Bei der Landtagswahl in Sachsen 2019 werben 19 Parteien und ihre Kandidaten um die Stimmen der Wähler. Laut Umfragen müssen CDU und SPD dabei deutliche Verlust befürchten. Die AfD und die Grünen können hingegen im Vergleich zur vergangenen Wahl im Jahr 2014 deutlich hinzugewinnen.

Schon vor dem Wahltag am 1. September hatte die AfD für Schlagzeilen zur Landtagswahl gesorgt: Wegen Fehlern bei der Aufstellung der Liste wurden vom Wahlausschuss zunächst nur 18 von 61 Kandidaten zugelassen. Vor dem Verfassungsgerichtshof in Sachsen gelang der Partei danach ein Teilerfolg. Sie darf zumindest mit 30 Kandidaten antreten.

Vor der Landtagswahl in Sachsen stehen also vor allem die großen Parteien im Mittelpunkt. Es treten aber auch viele kleine an. Wir geben eine komplette Übersicht.

Landtagswahl in Sachsen 2019: Parteien und Kandidaten

Die Übersicht zeigt, welche Parteien zur Landtagswahl in Sachsen 2019 zugelassen sind. Dazu sind die Spitzenkandidaten angegeben.

CDU: Michael Kretschmer

Michael Kretschmer Linke: Rico Gebhardt

Rico Gebhardt SPD: Martin Dulig

Martin Dulig AfD: Jörg Urban

Jörg Urban Grüne: Katja Meier

Katja Meier FDP: Holger Zastrow

Holger Zastrow Aufbruch deutscher Patrioten: Egbert Ermer

Egbert Ermer Bürgerrechtsbewegung Solidarität (BüSo): Michael Gründler

Michael Gründler Die blaue Partei: Frauke Petry

Frauke Petry Die Partei: Tom Rodig

Tom Rodig Freie Wähler: Cathleen Martin

Cathleen Martin Kommunistische Partei Deutschlands (KPD): Torsten Reichelt

Torsten Reichelt NPD: Peter Schreiber

Peter Schreiber Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP): Sebastian Högen

Sebastian Högen Partei der Gesundheitsforschung: Andreas Kabus

Andreas Kabus Partei der Humanisten (Die Humanisten): Dominic Ressel

Dominic Ressel Partei der Vernunft (PDV): Thomas Flach

Thomas Flach Piraten: Knut Michael

Knut Michael Tierschutzpartei: Jürgen Wunderlich

Insgesamt können 120 Kandidaten in den Landtags gewählt werden - jeweils die Hälfte davon machen die Direktkandidaten des jeweiligen Landkreises und die Kandidaten der Liste für ganz Sachsen aus.

Bei der vergangenen Wahl im Jahr 2014 wurde die CDU mit 39,4 Prozent die stärkste Kraft. Dahinter folgten die Linken mit 18,9 Prozent, die SPD mit 12,4 Prozent und die AfD mit 9,7 Prozent.

Wahl-O-Mat zur Landtagswahl in Sachsen: Wen wählen?

Welche Standpunkte vertreten die einzelnen Parteien? Alle 19 haben für den Wahl-O-Mat zur Landtagswahl in Sachsen 2019 38 Thesen beantwortet.

Dadurch können Interessierte ihre Meinung mit dem Programm der Parteien abgleichen. Die Thesen werden dafür einfach selbst mit drei Antwortmöglichkeiten beantwortet: "stimme zu", "neutral" und "stimme nicht zu". Am Ende kann noch gewichtet werden, welche Themen für einen besonders wichtig sind.

Die Bundeszentrale für politische Bildung und die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung betonen, dass es sich nicht um eine Wahlempfehlung handeln soll. Stattdessen ist der Wahl-O-Mat als Orientierung gedacht.

Sie möchten den Wahl-O-Mat 2019 zur Landtagswahl in Sachsen nutzen? Hier können Sie ihn aufrufen: zur offiziellen Seite. (sge)

