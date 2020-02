24.02.2020

Laschet kandidiert für CDU-Vorsitz - Spahn verzichtet

Bis Ende April will die CDU einen neuen Chef haben. Nun steht fest: Laschet, Röttgen und Merz wollen kandidieren. Gesundheitsminister Jens Spahn hat andere Pläne.

Das Ringen um die Nachfolge von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer geht in eine entscheidende Phase. Nach dem CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen will an diesem Dienstag auch der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz seine Kandidatur bekanntgeben, wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Parteikreisen erfuhr. Der 64-Jährige will sich am Dienstagvormittag in der Bundespressekonferenz in Berlin zu seinen Plänen äußern.

Inzwischen steht auch fest, dass der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet für den CDU-Vorsitz kandidieren möchte. Damit wären Röttgen, Merz und Laschet nun zu dritt. Gesundheitsminister Jens Spahn hat dagegen bekannt gegeben, er wolle nicht antreten. Armin Laschet will Spahn nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus der nordrhein-westfälischen CDU im Falle seiner Wahl zum Parteichef zu seinem Stellvertreter machen.

Aus CDU-Parteikreisen: Ja, Merz wird antreten

An diesem Dienstag wird mit dem früheren Unionsfraktionschef Friedrich Merz ein weiterer machtbewusster Kandidat öffentlich seine Bewerbung für den Parteivorsitz abgeben. Um kurz nach 18.00 Uhr verschickt die Bundespressekonferenz, der Zusammenschluss der Hauptstadtjournalisten in Berlin, die Einladung für den Auftritt von Merz an diesem Dienstag. Nüchtern heißt es dort: "Zur Kandidatur für den CDU-Vorsitz", dann folgt der Vermerk "Neu!". Nur Minuten später gibt es in Parteikreisen hinter vorgehaltener Hand die Bestätigung: Ja, Merz wird antreten.

Es mag Zufall sein, dass Merz fast genau zur selben Zeit zum Traditionellen Heringsessen des CDU-Stadtverbands Ueckermünde begrüßt wird. Es ist der junge CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor, der den Sauerländer nach Mecklenburg-Vorpommern eingeladen hat. Amthor, eine 27 Jahre alte Nachwuchshoffnung der Konservativen in der Partei, bewirbt sich um den Vorsitz seines CDU-Landesverbandes. Und Merz, auf den viele Konservative in der CDU nach den langen Merkel-Jahren mit dem CDU-Kompass als "Partei der Mitte" ebenfalls große Hoffnungen setzen, will Chef der Bundespartei werden. Es gibt großen Applaus in Ueckermünde, als Amthor Merz vor fast 200 Gästen als Mann mit messerscharfem Verstand und klarer Sprache ankündigt.

In Berlin gelten Merz wie Röttgen, der bislang als einziger offiziell seine Kandidatur für die AKK-Nachfolge angekündigt hat, als Intimfeinde Merkels. Die Kanzlerin hatte Merz 2002 als damalige Oppositionsführerin vom Vorsitz der Unionsfraktion verdrängt. Im Dezember 2018 war er Kramp-Karrenbauer nur knapp im Kampf um den Vorsitz unterlegen. Beflügeln dürften Merz auch die Umfragewerte. Meist führt er das Feld jener an, die als mögliche AKK-Nachfolger gehandelt werden, vor CSU-Chef Markus Söder, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet oder Gesundheitsminister Jens Spahn.

Auch Laschet tritt für den CDU-Vorsitz an

Immer geht es bei den einzelnen Kandidaten auch um eine Richtungsentscheidung: Laschet steht eher für die Fortsetzung des Mitte-Kurses von Merkel. Zudem ist es in der Union ein offenes Geheimnis, dass der mächtige bayerische Ministerpräsident Söder wohl nur schwer mit einem Kanzlerkandidaten Merz leben könnte.

Als wenn die Führungskrise nicht genug sei, hat Kramp-Karrenbauer noch zwei weitere Felder aufgemacht, auf denen es noch schweren Streit geben dürfte.

Mit ihrer unmissverständlichen Ansage, dass mit der Entscheidung über den Parteivorsitz ein wichtiges Signal für die Kanzlerkandidatur der CDU verbunden sei, hat sie Söder verärgert. Wie man danach zu einem gemeinsamen Kanzlerkandidaten mit der CSU kommen werde, müsse ihr Nachfolger klären, sagt AKK lapidar. Die Wahl Ende April sei jedenfalls ein klares "Präjudiz" für die Kanzlerkandidatur.

CDU-Vorsitz: Die CSU fühlt sich übergangen

Die Antwort aus München lässt nicht lange auf sich warten. "Man sei sehr verwundert über das Vorgehen, das sei so nicht abgesprochen gewesen", heißt es aus der CSU-Spitze. Man gehe fest davon aus, dass die Suche nach dem gemeinsamen Kanzlerkandidaten wie in der Vergangenheit auch Sache der Parteichefs von CDU und CSU sei. Dabei war AKK gerade von Söder oft dafür gelobt worden, welchen Anteil sie an der neugewonnenen Einheit der Unionsschwestern habe - nach dem jahrelangen Zerwürfnis wegen der Migrationspolitik der Kanzlerin. Ist die schwarze Eintracht nun wieder passé?

Mit einem regelrechten Wutausbruch gegen SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil dürfte Kramp-Karrenbauer auch zusätzliche Unwucht in die ohnehin nach wie vor schlingernde große Koalition Merkels gebracht haben. Klingbeil greife die CDU mit dem Vorwurf mangelnder Abgrenzung zur AfD immer wieder an, zürnt AKK. Sie könne das nur als ganz bewusste Diffamierungs- und Schmutzkampagne werten nach dem Motto: "Irgendwas wird schon hängenbleiben". "Dann soll er die Konsequenz ziehen und seine Partei auffordern, diese Regierung zu verlassen mit der CDU", verlangt AKK.

Klingbeils Antwort kommt prompt. Die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten von Thüringen sei "ein Tabubruch", von dem sich die CDU lange nicht erholen werde, keilt er zurück. Und dann legt er noch den Finger in die offene Wunde der CDU: Die Frage, ob man nicht doch mit der AfD zusammenarbeite, werde immer wieder gestellt werden - etwa im nächsten Jahr bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt oder in Mecklenburg-Vorpommern.

Es sind turbulente Wochen für die Union, ob bei der Klärung des Umgangs mit der Linken in Thüringen oder in der Führungskrise. Ausgang offen. (dpa)

