vor 32 Min.

Lauterbach unterstützt Pläne für die Einführung von Demenzbegleitern

Exklusiv Patientenschützer fordern speziell ausgebildete Begleiter für demente Menschen in Krankenhäusern. SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach unterstützt den Vorstoß.

Von Bernhard Junginger

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach begrüßt Forderungen von Patientenschützern, in Krankenhäusern spezielle Begleiter für Menschen mit Demenzerkrankungen einzuführen. Von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn fordert er schnell ein entsprechendes Gesetz. „Die Zahl der Demenzkranken wird in den kommenden 20 Jahren massiv zunehmen, wir müssen davon ausgehen, dass jeder dritte Bürger über 65 Jahren an Demenz oder einer Vorstufe dazu leidet“, sagte Lauterbach unserer Redaktion. Durch Krankenhausaufenthalte verschlimmert sich bei vielen älteren Patienten die Demenzerkrankung. Gerade Narkosen beschleunigen häufig die Demenz.“ Lauterbachs Forderung: „Bei älteren Menschen darf es absolut keine überflüssigen Narkosen mehr geben.“

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz hatte gefordert, mobile Teams in Krankenhäusern einzusetzen, die sich besonders um Menschen mit Demenz kümmern. Es brauche endlich spezielle „Demenzbegleiter“, die solche Patienten auf allen Stationen betreuen, sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch der dpa. Das würde auch Pflegekräfte und Mediziner deutlich entlasten.

Lauterbach nannte die Forderungen „hoch sinnvoll und richtig“. Der SPD-Politiker: „Dadurch würden die negativen Auswirkungen von Krankenhausaufenthalten gemildert und das Behandlungsergebnis verbessert. Wir sollten gesetzlich verankern, dass Krankenhäuser ab einer bestimmten Größe Demenzbegleiter einsetzen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn muss hier schnell tätig werden.“

Themen folgen