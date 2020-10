07:23 Uhr

Leibarzt zur Corona-Infektion: Trump ist "noch nicht über den Berg"

Donald Trump wird wegen seiner Corona-Infektion behandelt. Der Stabschef räumt ein, dass die Lage am Freitag schlimmer war, als es zunächst dargestellt wurde.

Von Karl Doemens

Der Leibarzt von Donald Trump gibt keine Entwarnung für den Gesundheitszustand des US-Präsidenten trotz "erheblicher" Fortschritte seit der Corona-Diagnose. "Während er noch nicht über den Berg ist, bleibt das Team vorsichtig optimistisch", erklärte der Arzt Sean Conley in einem in der Nacht zum Sonntag veröffentlichten Update. Trump gehe es weiterhin gut, er habe kein Fieber und brauche keinen zusätzlichen Sauerstoff. Er habe am Samstag gearbeitet und sich ohne Schwierigkeiten in seinem Quartier im Krankenhaus bewegt.

Trump selbst verwies darauf, dass die nächsten Tage über den Krankheitsverlauf entscheiden würden. "Ich fange an, mich wieder gut zu fühlen", sagte er in einer neuen Videobotschaft aus dem Krankenhaus am Samstag. Man wisse aber nicht, wie es in den kommenden Tagen laufen werde. Dann komme "die wahre Prüfung" - "wir werden sehen, was passiert". Zugleich gab sich der Präsident zuversichtlich: "Ich denke, ich werde bald zurück sein."

Trumps Stabschef Mark Meadows bestätigte unterdessen, dass die Coronavirus-Infektion bei Trump einen schwereren Verlauf genommen hatte als zunächst dargestellt. "Gestern waren wir wirklich besorgt", sagte Meadows am Samstagabend im TV-Sender Fox News. "Er hatte Fieber, die Sauerstoffsättigung seines Bluts war rapide gefallen."

Nach Medienberichten wurde Trump am Freitag in Weißen Haus zusätzlicher Sauerstoff zugeführt, bevor er in die Walter-Reed-Klinik in einem Vorort Washingtons geflogen wurde. Das Weiße Haus hatte am Freitag noch betont, dass Trump nur leichte Erkrankungssymptome habe und nur als Vorsichtsmaßnahme in die Klinik gebracht worden sei.

Donald Trump mit Corona infiziert: Nachrichtenbombe wurde in der Nacht auf Freitag bekannt

Es war kurz vor ein Uhr in der Nacht zum Freitag, als der amerikanische Präsident das Albtraum-Szenario aller Wahlkampfplaner bekannt gab. "Heute Abend sind die First Lady und ich positiv auf das Corona-Virus getestet worden", twitterte Donald Trump und gab bekannt, dass er sich unmittelbar in Quarantäne begeben würde. Kaum aussagekräftiger war die kurz darauf verschickte Erklärung seines Leibarztes, die beteuerte, dass der 74-Jährige, der auch wegen seines Übergewichts zur Risikogruppe gehört, seinen Amtspflichten von zu Hause aus unverändert nachkommen würde.

Das war einen Monat vor der US-Wahl die wohl größte denkbare Nachrichtenbombe. Und es ist zugleich ein hammerhartes Dementi von Trumps Corona-Politik. Seit Monaten hat der Präsident politisch die Gefahren des Virus heruntergespielt und persönlich praktisch keinerlei Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Ungeachtet aller Expertenwarnungen reist er kreuz und quer durchs Land, hält keinen Abstand und veranstaltet Wahlkundgebungen, bei denen kaum jemand eine Maske trägt.

Noch am Dienstagabend hatte er sich beim Fernsehduell über seinen Herausforderer Joe Biden lustig gemacht. "Ich trage keine Masken wie er", brüstete er sich und lästerte, der Demokrat verberge dauernd sein Gesicht hinter dem größten Mund-Nasenschutz, den er je gesehen habe.

Da war ihm das Virus möglicherweise schon auf den Fersen. Hope Hicks, eine seiner engsten Mitarbeiterinnen, verspürte beim gemeinsamen Rückflug mit Trump von einer Kundgebung in Minneapolis am Mittwochnachmittag erste Symptome einer Erkrankung. Am Donnerstagmorgen lag das positive Ergebnis vor. Es gilt als wahrscheinlich, dass sich Trump und seine Frau Melania bei Hicks angesteckt haben. Wegen der Inkubationszeit des Virus ist jedoch nicht klar, wann.

Spätestens seit Donnerstagmorgen aber musste im Weißen Haus das Risiko bekanntgewesen sein. Zwar hatte es dort auch schon früher einzelne Corona-Fälle gegeben, aber kein Betroffener hatte so engen Kontakt zum Präsidenten wie Hicks, die quasi kaum von seiner Seite weicht. Ihr Büro in den engen Fluren des Regierungsgebäudes liegt direkt vor dem Oval Office, und in den vergangenen Tagen ist die Mitarbeiterin nicht nur in der Präsidentenmaschine Air Force One, sondern auch im Helikopter mit Trump geflogen.

Wurde positiv auf das Coronavirus getestet: Trump-Beraterin Hope Hicks Bild: Jason Szenes, dpa

Corona-Infektion: Donald Trump traf am Donnerstag noch Spender

Es ist bezeichnend für die seit Langem fahrlässige Corona-Politik des Präsidenten, dass er am Donnerstag trotz des ihm bekannten Kontakts mit einer Covid-Infizierten seinen üblichen Tagesplan abarbeitete, statt sich – wie dies die Regeln seiner Gesundheitsbehörde CDC vorsehen, in Quarantäne zu begeben.

Er flog in seinen Golfclub in New Jersey, wo er sich mit Spendern traf, flog nach Washington zurück und gab Sean Hannity, seinem Lieblings-Talkmaster bei Fox News, ein Interview – alles ohne Maske und ohne die drohende Ansteckung zu erwähnen. Auch seine Sprecherin Kayleigh McEnany erwähnte bei ihrer Pressekonferenz am Nachmittag die Erkrankung einer der wichtigsten Figuren im Weißen Haus, die auch mit Vizepräsident Mike Pence Kontakt hatte, mit keiner Silbe.

Am Freitagnachmittag wurde bekannt, dass das Weiße Haus während Trumps Abreise am Donnerstag bereits vom positiven Corona-Test einer engen Beraterin wusste. "Es wurde befunden, dass es sicher für den Präsidenten ist, dorthin zu reisen", sagte Trumps Sprecherin Kayleigh McEnany am Freitag vor Journalisten.

Die größere Frage ist allerdings angesichts des positiven Corona-Tests von Trump in der Nacht zum Freitag, ob er selbst eine Gefahr für die Teilnehmer des Treffens darstellte. McEnany sagte nichts dazu, ob dies auch berücksichtigt worden sei. Das Weiße Haus erfuhr vom positiven Test seiner Beraterin Hope Hicks als Trumps Hubschrauber sich in Washington auf den Weg zum Flugplatz Joint Base Andrews machte, wo er ins Präsidentenflugzeug umstieg.

Das Treffen mit Spendern in Trumps Golfclub in Bedminster im Bundesstaat New Jersey fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. "Es war ein Event im Freien", sagte McEnany. Die Website Politico berichtete allerdings unter Berufung auf einen Teilnehmer, es habe auch ein Treffen im engeren Kreis mit Spendern, die besonders viel Geld bereitgestellt hätten, gegeben. Bei dem Teil der Veranstaltung unter freiem Himmel sei Trump auf Abstand zu den Teilnehmern gewesen, hieß es.

Nur durch eine Meldung der Agentur Bloomberg wurde der positive Corona-Test von Hicks am Donnerstagabend gegen 20 Uhr US-Zeit publik. Am Abend wurden Trump und Ehefrau Melania dann offenbar mit einem Schnelltest getestet. Als das Ergebnis Stunden auf sich warten ließ, schossen bei den linksliberalen Kabelsendern CNN und MSNBC schon die Spekulationen ins Kraut. Nur der rechte Sender Fox News ignorierte die sich abzeichnende dramatische Regierungskrise.

Corona-Test von Vizepräsident Mike Pence negativ

Völlig unklar war zunächst, welche Auswirkungen die Erkrankung auf den Wahlkampf haben wird. In zwölf Tagen sollte die nächste Präsidentschaftsdebatte stattfinden. Wie am Freitagnachmittag bekannt wurde, will Trump wegen seiner Corona-Infektion persönliche Wahlkampfauftritt bis auf Weiteres aussetzen. Mehr dazu lesen Sie hier: Corona-Infektion von Donald Trump: Was wird aus dem US-Wahlkampf?. (mit dpa)

