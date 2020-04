vor 31 Min.

Leibniz-Forscher warnen vor falschem Bild der Wissenschaft in Virologen-Debatte

Exklusiv Der Präsident der Leibniz-Gemeinschaft nimmt Virologen vor Kritik aus der Politik in Schutz.

Von Michael Pohl

Die deutschen Leibniz-Forscher warnen in der der Debatte um Virologen-Aussagen in der Coronavirus-Krise vor einem falschen Bild der Wissenschaft. „Wissenschaft schafft keine absoluten Wahrheiten, sondern Wissen, das solange gültig ist, bis es durch neue Erkenntnisse bestätigt, ergänzt oder widerlegt wird“, sagte der der Präsident der Leibniz-Gemeinschaft Matthias Kleiner unserer Redaktion. „In einer Situation, wie wir sie derzeit mit einem auch für die Fachleute neuen Virus erleben, wächst und verändert sich dieses Wissen täglich, deshalb muss man Einschätzungen gegebenenfalls auch ändern“, betonte er.

Dies sei in der heutigen Wissenschaft und Forschung völlig normal: „Insofern werden die Menschen im Moment tatsächlich Zeugen einer guten Wissenschaft“, nahm Kleiner die Virologen gegen Kritik aus der Politik in Schutz. Die kritischen Äußerungen von Politikern seien ohnehin eher die Ausnahme in einer angespannten Situation , betonte der Professor. „Wir erleben vielmehr eine Vertrauen schaffende Zusammenarbeit von guter Politik, guter Verwaltung und guter Wissenschaft“, sagte Kleiner. „Das liegt aber auch klar daran, dass die Wissenschaft von Anfang an erklärt hat, dass man vieles noch nicht weiß und erst herausfinden muss.“

„Viruskrise macht Wissenschaft noch klarer für alle erlebbar“

Von einer Vertrauenskrise in die Wissenschaft könne deshalb in der Coronavirus-Krise keine Rede sein: „Ich sehe eher ein großes Vertrauensverhältnis etwa darin, wie Empfehlungen, auch freiwillig, umgesetzt werden“, sagte der Leibniz-Präsident. „Das Vertrauen steigt, wenn Wissenschaftler vor laufenden Kameras ihre aktuellen Erkenntnisprozesse darlegen und erklären, wo und wie sie dazugelernt haben“, betonte er. „Die Viruskrise macht Wissenschaft noch klarer für alle erlebbar und verankert sie stärker in der Gesellschaft“, sagte der Forscher. Insofern sei die Krise eine Chance für die Wissenschaft.

„Wissenschaftler arbeiten in der Gesellschaft für die Gesellschaft, die Forschung für ihre Zukunft braucht“, betonte Kleiner. „Ich habe sehr großen Respekt, vor allem vor den vielen jungen Leuten in unseren Instituten, die jetzt gerade unter schwierigsten Bedingungen mit Hochdruck an der Forschung zur Bewältigung der vielfältigen Aspekte dieser Krise arbeiten.“

Lesen Sie hier das ganze Interview: „Die Krise macht Wissenschaft für alle erlebbar“

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen