Libyen

vor 31 Min.

Warum Libyens Probleme auch Deutschland treffen

Plus Die Zahl der Flüchtlinge im Mittelmeer steigt steil: Erneut werden über 500 Menschen gerettet. Wieder gibt es Kritik an der Küstenwache und der EU. Auch die Wahlen bleiben unsicher.

Von Thomas Seibert

Vor der Küste Libyens zeigt sich derzeit die dunkle Seite des Sommers. Menschenschmuggler nutzen das gute Wetter, um Flüchtlinge in überladenen Holz- oder Schlauchbooten auf die lebensgefährliche Reise nach Europa zu schicken. Seit Jahresbeginn sind mehr als 21.000 Flüchtlinge in Italien angekommen, das sind fast zwei Drittel der Gesamtzahl des vergangenen Jahres. Über 700 Menschen sind nach Schätzungen der Vereinten Nationen seit Januar in dieser Gegend des Mittelmeeres ertrunken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen