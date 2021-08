Biden trifft Hinterbliebene der getöteten US-Soldaten

Die militärische Niederlage der Sowjetunion in Afghansitan hat nicht zum Sturz des sowjetischen Regimes ausgelöst, sondern die desolaten Wirtschaft und die Reformen Gorwatschows. Die Taliban konnten sich in diesem Krieg islamistischer Grupperungen entwickeln und auch haben die USA mit einen Herrn bin Laden dort zusammengearbeitet.

Auslöser des aktuellen Afghanistandesasters ist die Ignoranz des Westens gegenüber Afghanistan. Der Westen ist mit der gleichen Strategie wie die Sojetunion dort reingegangen und genauso gescheitert.

Afghanistan lässt sich nicht zentral regieren. Es besteht aus unterschiedlichen Ethnien, Stämmen und Clans. Diese kann man nicht zentral regieren. Das werden die Taliban auch noch merken.



Die USA haben u.a. in Chile den demokratisch gewählten Präsidenten Allende mit weggeputscht. Der gegenüber Castro erwähnt hat, dass er ie demokratische Verfassung Chiles bis zum letzten Atemzug zu verteidigen. Der Putsch wurde u.a. erst durch das von der CIA unterstütze Attentat auf den Oberbefehlshaber Schneider erst möglich.

In Cuba hat die USA den alles anderen als überzeugten Kommunisten Castro erst mit ihrem Handeln in die Arme der Sowjetunion getrieben. Castro wurde beispielsweise nach seiner Revolution ehrenvoll in Washington begrüßt.



In Nicaragua hat der CIA die Contras unterstützt. Ein CIA-Mitarbeiter nannte sie wahre Patrioten. Ein Anderer nannte die Contras eine Truppe u.a. aus ehemalig Häftlinge, die teilweise echte Sadisten waren und wahllos folterten, vergewaltigten und mordenten.

Die Sandinistn verloren übrigens 1990 nach einer freien Wahl die Macht. Nachdem sie 1984 durch freie Wahlen gewonnen hätte. 1979 hatten die Sandisten ein brutale Regime gestürzt.



In Guatemala hat der CIA 1954 die gewählte Regierung gestürzt, weil die United Fruits enteignet und das Land den Kleinbauern gegeben hat. Im anschließenden Bürgerkrieg waren 83% der Opfer Angehörige der indigenen Bevölkerung. 93% der Gräueltaten wurden durch das von den USA unterstützen Militär begangen.



In Syrien wurde Assad vom Westen links liegen gelassen, so dass er den traditionellen Verbündeten Russland und Iran wieder angenähert hat. Die "syrische Revolution" war dann der endgültige Auslöser für den Bruch. Den IS haben die Kurden besiegt mit Luftunterstützung der USA. Assad hat den IS ignoriert um in dem Schatten die syrische Opposition in Ruhe auszuschalten während die Welt mit Entsetzen auf den IS geschaut hat.



Der Einmarsch im Irak unter Bush Jun. war völkerechtswidrig. Im Gegensatz zu der Sowjetunion in Afghanistan hatte dieser nicht mal eine Einladung. Die Sowjetunion hat bereits 1978 eine Einladung bekommen und abgelehnt. Ert als der KGB befürchtete, dass sich das dortige Regime im Kampf gegen islamistische Gruppen den Westen um Hilfe bitten könnte, kam es zum Einmarsch der UdSSR. Die Dominotheorie von Bush Jun. hat sich zumindest bewahrheitet. Nur wurden es nach und nach keine Demokratien sondern instabile Staaten mit teilweise anarchistischen Zuständen. Dort tun sich nun Rattenfänger leichter Opfer zu finden.



Die kopflos inventention in Lybien war auch keine Sternstunde der USA und hat erst die Fluchtroute über das Mittelmeer richtig geöffnet.



Die USA sind weder Teufel noch Engel.

