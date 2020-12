Lockdown: Diese Corona-Regeln gelten ab Mittwoch in Deutschland

Dies war doch alles abzusehen.

UNnd der liege gute Herr Söder ist zufrieden.



Aber.

Dennoch sollten sich die Herrn und Damen da oben folgende Frage gefallen lassen.



- Was haben sie denn in der Zeit vom "Abflauen" der ersten Welle bis zu Beginn der zweiten Welle getan?

- Was passiert, wenn der Lockdown nicht das gewünschte Ergebnis erzielt?

- Was soll passieren, wenn die erwarteten Werte erreicht werden?



Das sind alles Themen, die aus meiner Siche, außer Frage 1, umgehend angegangen werden müssen.



Aber wahrscheinlich sind sie über Weihnachten viel zu sehr damit beschäftigt, mit ihrem Lieben zu Hause das zu feiern.



Antworten Melden Permalink