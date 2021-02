vor 2 Min.

Lockdown bis 14. März? Für Schulen und Kitas könnte es Ausnahmen geben

Vor den Beratungen von Bund und Ländern deutet sich zunächst kein Kurswechsel an. Alternativ könnte es Lockerungen ab einer Inzidenz von 35 geben. Hinter Schulen und Kitas steht noch ein Fragezeichen.

Von Stefan Lange

Vor dem mit Spannung erwarteten Treffen von Kanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten am Mittwoch (14 Uhr) deuten sich weiterhin keine schnellen Lockerungen der harten Corona-Maßnahmen an. Ganz im Gegenteil: Im aktuellen Entwurf für die Beratungen ist von einer Verlängerung bis zum 14. März die Rede. Dieses Datum ist allerdings noch nicht beschlossen. Darüber hinaus können einzelne Länder auch davon abweichen. Sie sollen offenbar auch selbst bestimmen, wann Schulen und Kitas wieder geöffnet werden.

Corona-Lockdown: Lockern oder nicht?

Erstmals wollen Bund und Länder eine Öffnungsperspektive beschließen. Wenn sich die Runde nicht auf ein festes Ausstiegsdatum wie den 14. März festlegen will, könnte alternativ auf die Entwicklung der Infektionszahlen geschaut werden. Angedacht ist dem Beschlussentwurf zufolge, dass der „nächste Öffnungsschritt“ dann „bei einer stabilen deutschlandweiten 7-Tage-Inzidenz von höchstens 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner“ erfolgt. Dann soll auch die Öffnung des Einzelhandels mit einer Begrenzung von einer Kundin oder einem Kunden pro 20 Quadratmetern, die Öffnung von Museen und Galerien sowie die Öffnung von Friseur- und Kosmetiksalons (körpernahe Dienstleistungen) umfassen. Um den Bürgern und den Unternehmen „Planungsperspektiven zu geben, arbeiten Bund und Länder weiter an der Entwicklung nächster Schritte der sicheren und gerechten Öffnungsstrategie, damit unser Leben wieder mehr Normalität gewinnt“, heißt es.

Die Innenstädte werden wohl mindestens bis Ende Februar verwaist bleiben. Bild: Peter Fastl (Archivbild)

Wenn es Öffnungen gibt, dann stehen die Schulen und Kitas oben auf der Öffnungsliste. „Um Bildung und Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen zu gewährleisten, haben Öffnungen im Betreuungs- und Bildungsbereich daher Priorität. Dieser Bereich soll daher als erster schrittweise wieder geöffnet werden“, heißt es in dem Entwurf. Bei Unterricht und Betreuung sind medizinische Masken, Lüften und Hygienemaßnahmen vorgeschrieben. „Vermehrt sollen auch Schnelltests den sicheren Unterricht ermöglichen und Infektionsrisiken minimieren“, heißt es. Gleichzeitig ist aber auch klar, dass die Länder „im Rahmen ihrer Kultushoheit über die schrittweise Rückkehr zum Präsenzunterricht und die Ausweitung des Angebots der Kindertagesbetreuung“ entscheiden. Es wird an dieser Stelle also kaum bundesweit einheitliche Regelungen geben, sondern den Flickenteppich, der schon aus früheren Lockerungen bekannt ist.

Endlich wieder zum Friseur!

Auch Friseurbetriebe stehen oben auf der Öffnungsliste. Sie sollen „unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts mit Reservierungen“ sowie mit Maskenpflicht wieder öffnen. Als Öffnungsdatum wird der 1. März genannt. Aber auch dieses Datum ist, wie der gesamte Entwurf, noch mit Vorsicht zu genießen. Denn nach wie vor sind sich nicht nur die Union und SPD uneins. Auch unter den Ministerpräsidenten einer Partei gebe es vor allem bei der Frage nach Schul- und Kitaöffnungen unterschiedliche Vorstellungen über den künftigen Kurs, erfuhr unsere Redaktion aus Verhandlungskreisen. „Eine finale Einigung wird es erst beim Treffen der Kanzlerin mit den Länderchefs geben“, sagte ein Verhandlungsteilnehmer. Das Treffen könnte sich demnach einige Stunden hinziehen.

So plädierte SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich dafür, im Falle von schrittweisen Lockerungen zuerst Kitas und Schulen in den Blick zu nehmen. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer pflichtete dem bei. In der Union hingegen gab es dazu auch kritische Stimmen. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt verwies darauf, dass Schulen und Kitas Infektionsherde seien. Er kann sich stattdessen auch die Öffnung von Friseur- und Kosmetiksalons vorstellen, wenn Hygienekonzepte eingehalten werden.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt kann sich vorstellen, dass Friseursalons noch vor den Schulen wieder öffnen dürfen. Bild: Arne Dedert, dpa

Union und SPD scheinen aber in der Einschätzung geeint, dass es für Lockerungen noch zu früh ist. Groß ist die Angst vor den Virusmutationen, und das war offenbar auch der Grund für Kanzlerin Merkel, sich für eine Fortsetzung des Lockdowns einzusetzen, wie unsere Redaktion aus Verhandlungskreisen erfuhr. Merkel geht demnach davon aus, dass inzwischen ein Fünftel der Neuinfektionen von einer mutierten Virusvariante herrührt. Die Sieben-Tage-Inzident steuert nach Angaben des Robert Koch Instituts im Bundesdurchschnitt zwar stramm auf die 70 zu. Doch der Blick auf Südafrika und andere Länder zeigt, dass sich die Kurve schnell wieder nach oben bewegen kann. Zunächst Lockerungen zu verkünden, um dann wieder harte Regeln anzuordnen, das will keiner der politischen Verantwortlichen.

Große Sorge vor den Coronavirus-Mutationen

Merkel geht demnach davon aus, dass inzwischen ein Fünftel der Neuinfektionen von einer mutierten Virusvariante herrührt. Die Sieben-Tage-Inzidenz steuert nach Angaben des Robert Koch Instituts im Bundesdurchschnitt zwar stramm auf die 70 zu. Doch der Blick auf Südafrika und andere Länder zeigt, dass sich die Kurve schnell wieder nach oben bewegen kann. Zunächst Lockerungen zu verkünden, um dann wieder harte Regeln anzuordnen, das will keiner der politischen Verantwortlichen.

Um den Pandemie-Frust in der Bevölkerung nicht noch größer werden zu lassen, soll beim Treffen zumindest eine Öffnungs-Perspektive entwickelt werden. Das Kanzleramt wehrt sich zwar dagegen, die bisher oft genannte 50er-Inzidenz als die Zielmarke zu nehmen, ab der zuverlässig gelockert wird. In der Union gibt es dafür auch viel Unterstützung. Doch am Ende der Beratungen wird wohl eine Zahl stehen müssen. Denkbar wäre in Anlehnung an die Abstufung in der „Hotspot-Strategie“ die Zahl 35.

Eine Öffnungsklausel mit einem Inzidenzwert von 35 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche als Basis könnte beschlossen werden. Bild: Sebastian Kahnert, dpa

Grüne fordern Beteiligung des Bundestages

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt sprach sich in diesem Zusammenhang für eine konsequente Einbindung des Parlaments aus. „In einer freien und vielfältigen Gesellschaft hängt das Vertrauen in staatliches Krisenmanagement und die Akzeptanz und Einhaltung von den nötigen Maßnahmen davon ab, ob sie als nachvollziehbar, vorausschauend und angemessen bewertet werden“, sagte sie unserer Redaktion. Es könne nicht sein, „dass wesentliche Entscheidungen nur immer von kurzfristig organisierten Bund-Länder-Konferenzen getroffen werden. Der Bundestag muss hier mehr mitentscheiden“. Göring-Eckardt forderte, „dass die Abgeordneten des Deutschen Bundestages gemeinsam mit Regierung und Ländern über eine Langfriststrategie beraten und dann sehr schnell und transparent ein bundeseinheitliches Konzept auf den Weg bringen.“

FDP schlägt Stufenplan für Corona-Lockerungen vor

Die FDP würde am liebsten die staatlichen Einschränkungen zum Corona-Infektionsschutz mit einem siebenstufigen Plan lockern. Demnach sollen für die Öffnung von Schulen, Kindergärten, Handel und Gastronomie mehrere Faktoren einbezogen werden. Für die Liberalen zählen nicht nur die reinen Fallzahlen, sondern auch, wie viele über 50-Jährige in der jeweiligen Region erkrankt sind, wie sehr Krankenhäuser und Gesundheitsämter ausgelastet sind und wie das Infektionsgeschehen verteilt ist. Die Regeln sollen bundesweit einheitlich gelten, aber eben ein regional angepasstes Vorgehen ermöglichen.

„Bei unterschiedlichen Lagen sind unterschiedliche Maßnahmen notwendig“, sagte Fraktionsvize Michael Theurer. Über den Vorschlag soll am Mittwoch der Bundestag abstimmen. Stephan Thomae, ebenfalls stellvertretender Fraktionschef, betonte: „Unser Plan beruht auf der Zustimmung des Parlaments. Er kommt nicht aus dem Konklave von Kanzlerin und Ministerpräsidenten, die hinter verschlossenen Türen tagen, bis irgendwann weißer Rauch aufsteigt.“

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen