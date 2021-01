Lockdown verschärft: Diese neuen Corona-Regeln gelten

Oh Mann! Wenn ich hier schon wieder solchen Schwachsinn, wie von Harald V. vom 16.12.2020 lesen muss....

Das tut schon beim Lesen weh! Dazu etwas zu schreiben will ich mir einfach nicht antun!



Ein richtig harter und vor allem DEUTSCHLANDEINHEITLICHER! Logdown - wie in China z.B -. hätte auch uns sehr gut getan! Wäre vor Allem für sehr viele kleine Betriebe und Läden usw. sicher besser gewesen, als das ewige Hinundher und dieser unüberschaubare Flickenteppich an Regeln, Ausnahmen (Hintertürchen) usw....

Mir ist nur unverständlich, dass man das Alles von OBEN (Regierung) verordnet bekommen muss!!!!

Jeder einigermaßen klardenkende Bürger hat es doch auch selbst in der Hand!!! Man kann sich doch - ohne Verordnung von oben - in seinem Verhalten und Kontakten weiter einschränken, als "verordnet". Natürlich kann man auch die Regeln voll ausreizen und nach "Hintertürchen" suchen (wer zu viel Zeit hat), für sich selbst, seine Angehörigen, Freunde, Kollegen usw. die Ansteckungsgefahr erhöhen und hoffen, dass es mit einem leichte Krankheitsverlauf abgeht. Über die möglichen Spätfolgen wie Organschäden etc. muss man nicht unbedingt nachdenken!

Zu oft sieht man Leute, die offensichtlich so minderbemittelt sind, dass ihnen das RICHTIGE TRAGEN der Maske (Mund-Nase-Bedeckung) nicht möglich ist (LEIDER)! Beispiel: Familie (3 Personen), Person 1: Maske korrekt, Person 2 : Maske nur über Mund, Person 3 : Maske am Kinn!

Sind wir ALLE denn wirklich SOOOOO DOOOOOF, dass wir uns und unsere Angehörigen nicht selbst ausreichend schützen können oder wollen??????

DENKT MAL DRÜBER NACH!!!!



Nachtrag: Ein Logdown, wie z.B.: in China (Diktatur) wäre in Deutschland nicht möglich - obwohl wünschenswert! Es würden sofort selbsternannte "Menschenrechtler" und Rechtsanwälte (die sich unbedingt einen Namen machen müssen) vor Gerichte ziehen und versuchen jede Einschränkung zu kippen!!!

Ein gutes, neues Jahr

