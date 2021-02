Lockern, aber mit Verstand: Das Land braucht Perspektiven

Wir brauchen jetzt das, was Bundeskanzlerin Angela Merkel abwertend eine "Lockerungsdiskussionsorgie" genannt hat. Inzidenzwerte allein taugen nicht mehr als Richtschnur.

Das Coronavirus ist mutiert, ist ansteckender, man könnte auch sagen, schlauer geworden. Der Erreger hat dazugelernt, er hat sich besser auf uns Menschen eingestellt. Doch haben wir das umgekehrt auch? Haben wir gelernt, besser mit Covid-19 zu leben, auch mit den veränderten Varianten?

Bisher ist das viel zu wenig geschehen - viel mehr als das Einfrieren weiter Teile des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens ist uns nicht eingefallen. Das muss sich spätestens jetzt ändern. Wir brauchen genau das, was Bundeskanzlerin Angela Merkel abwertend eine "Lockerungsdiskussionsorgie" genannt hat. Ganz exzessiv müssen wir jetzt darüber nachdenken und diskutieren, wie wir aus dem Stillstand heraus- und wieder ins Handeln hineinkommen. Denn sonst werden die Schäden für die Bildung unserer Kinder und die seelische Gesundheit aller, für Kunst und Kultur und für Handel und Industrie unerträglich.

Die Inzidenz allein kann nicht mehr die Richtschnur sein

Die Zutaten für einen erfolgreichen und gleichzeitig verantwortungsvollen Weg aus der Krise sind jetzt, anders als in früheren Phasen, vorhanden. Lockern, aber mit Verstand, heißt die Devise. Jeder Schritt, etwa die Wiedereröffnung von Kindergärten und Schulen, muss von Schutzmaßnahmen und, wo sinnvoll, Teststrategien begleitet werden. Inzidenzwerte allein taugen nicht mehr als Richtschnur. Ein hoher Wert unter Jugendlichen kann harmlos, ein geringer in einem Pflegeheim dagegen tödlich sein. Geschlossene Gartenmärkte und Spielzeugläden bringen nichts, wenn sich dann umso mehr Menschen in den Supermärkten an den wenigen Regalen ballen, wo Blumenzwiebel oder Spielautos angeboten werden. Es ist besser, die Menschen verteilen sich über Land und Läden.

Der Schutz der Menschen, die am stärksten gefährdet sind, muss m Vordergrund stehen

Bei allem muss weiter der Schutz der Menschen, die am stärksten durch Corona gefährdet sind, im Vordergrund stehen. Doch immer mehr Senioren und Risikopatienten sind immunisiert, auch wenn es mit den Impfungen viel zu schleppend vorangeht. Außerdem hat die Medizin gelernt, Erkrankungen besser zu behandeln. Wir dürfen auch kein zweites Mal den Fehler machen, zu glauben, dass Frühling und Sommer das Virus im Alleingang besiegen werden. Nur um dann im Herbst ein blaues Wunder zu erleben.

Doch steigende Temperaturen sorgen jetzt immerhin wieder für die Möglichkeit, sich einigermaßen sicher draußen zu treffen. Es ist besser, wenn ein paar Freunde im weitläufigen Biergarten mit ausreichend Abstand zusammenkommen, als heimlich hinter heruntergelassenen Rollläden. Ein noch so strenger, staatlich verordneter Lockdown verpufft, wenn sich wachsende Teile der Bevölkerung nicht mehr dran halten. Statt einer immer neuen Verlängerung der Zwangspause braucht das Land jetzt echte Perspektiven. Wenn das Virus mutiert, müssen wir unsere Strategien gegen seine Ausbreitung eben auch ändern.

