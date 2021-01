Lockerung der Schuldengrenze: Erliegt die CDU der Versuchung des billigen Geldes?

Mit dem Vorschlag, die Schuldengrenze weiter zu lockern, hat sich Helge Braun auf vermintes Gelände begeben. Oder steckt da Angela Merkel dahinter?

Die Union hat ihren Wählern einiges zugemutet in den vergangenen Jahren. Sie hat sich von der Atomkraft und der Wehrpflicht verabschiedet, den Mindestlohn und die Ehe für alle eingeführt und die Hauptschule zur Disposition gestellt.

Nur an einem ließ sie bislang nicht rütteln: ihrem Bekenntnis zu soliden Staatsfinanzen, in politischen Stein in Form der Schuldenbremse gemeißelt, die sicherstellen soll, dass der Staat nicht auf Dauer über seine Verhältnisse lebt.

Diese Initiative war kein Alleingang von Helge Braun

Mit seinem Vorstoß, die Schuldenbremse nach der Pandemie noch für zwei, drei weitere Jahre zu lockern, hat Kanzleramtsminister Helge Braun deshalb vermintes Gelände betreten. Oder, präziser gesagt: Angela Merkel hat ihn sehenden Auges auf vermintes Gelände geschickt.

Die Schuldenbremse kann nach Einschätzung von Kanzleramtschef Helge Braun in den kommenden Jahren nicht eingehalten werden - der CDU-Politiker plädiert für eine Grundgesetzänderung. Bild: Bernd von Jutrczenka, dpa

Als Chef des Kanzleramtes arbeitet Braun wie alle seine Vorgänger auch in einer dienenden, vor allem nach innen gerichteten Funktion, eigene politische Initiativen verbieten sich da von selbst. Startet er sie doch, sind sie in jedem Fall mit der Kanzlerin abgestimmt, was im aktuellen Fall nur zweierlei bedeuten kann: Entweder rückt Angela Merkel jetzt auch noch von der Schuldenbremse ab – oder sie will dem neuen CDU-Chef Armin Laschet noch einmal die Hackordnung in der Union verdeutlichen, nach der noch immer zuerst sie kommt, die Kanzlerin, und dann erst die ehrgeizigen Vorsitzenden von CDU und CSU.

Die CDU bekommt den Beifall aus der falschen Ecke

So oder so ist der Vorschlag politisches Harakiri. Beifall aus der falschen Ecke kann die Union in einem Wahljahr nicht gebrauchen, genau den bekommt sie aber von der SPD und den Grünen, die Braun für seinen Vorstoß feiern als sei er einer der ihren – daran ändert auch dessen eilig nachgeschobene Bekenntnis nichts, er stelle ja nicht die Schuldenregel insgesamt in Frage.

Der Vorstoß könnte auch als Strategie Merkels gedeutet werden, dem neuen CDU-Chef Laschet die Ordnung in der Union zu verdeutlichen, nach der noch immer zuerst die Kanzlerin kommt. Bild: Andreas Arnold, dpa

Die leise Saat des Zweifels ist bereits aufgegangen: Wie ernst ist es der Union noch mit den Prinzipien der schwäbischen Hausfrau, die Angela Merkel einst für sich reklamiert hat? Führt das billige Geld jetzt auch die Konservativen in Versuchung?

Die harsche Kritik an Braun aus den eigenen Reihen spricht jedenfalls Bände: Die CDU fürchtet genau dort zu landen, wo sie bisher nur Grüne, Sozialdemokraten und Linke verortet hat – im Lager der Parteien, die mit Geld nicht umgehen können. Angela Merkel und Helge Braun zumindest haben sich schon mal gründlich verkalkuliert.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen