London-Attentäter mit Narwalzahn gestoppt: Pole wird ausgezeichnet

Polizei am Tatort eines Vorfalls auf der London Bridge im Zentrum Londons.

Ein polnischer Koch setzte dem London-Attentäter mit dem Stoßzahn eines Narwals zu. Polens Präsident Duda den Mann nun für eine Auszeichnung vorgeschlagen.

Weil er bei dem Terroranschlag in London den Attentäter mit dem Stoßzahn eines Narwals aufgehalten hat, soll ein Pole in seiner Heimat ausgezeichnet werden. Justizminister Zbigniew Ziobro werde Staatspräsident Andrzej Duda vorschlagen, dem Mann die Medaille für Zivilcourage und Opferbereitschaft zu verleihen, schrieb Ziobros Sprecher am Samstag auf Twitter.

Polens Premier Morawiecki lobt mutigen Koch: "Polen ist stolz auf Sie"

"Gegen den Terrorismus ist jede Waffe erlaubt", kommentierte Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki auf Facebook. "Polen ist stolz auf Sie."

Der Attentäter Usman Khan hatte am Freitag eine Frau und einen Mann nahe der London Bridge getötet und drei weitere Menschen verletzt. Der verurteilte Terrorist, der vorzeitig auf freien Fuß gekommen war, wurde von Passanten überwältigt und schließlich von der Polizei erschossen. Er trug einen Sprengstoffgürtel, der sich später als Attrappe herausstellte. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte den Anschlag für sich.

Mehrere Männer hielten Attentäter mit Narwal-Stoßzahn und Feuerlöscher in Schach

Britischen Medienberichten zufolge handelt es sich bei dem Mann, der den Attentäter mit dem langen Stoßzahn eines Narwals in Schacht hielt, um einen Polen namens Lukasz, der in London als Koch arbeitet. Er soll den Zahn von der Wand der Fishmonger's Hall genommen haben, in der der Angriff begann.

Unmittelbar nach der Tat hinderten mehrere Männer den mutmaßlichen Terroristen von London daran, weitere Morde zu begehen. Die Polizei erschoss den Attentäter schließlich. Bild: Uncredited/@HLOBlog/AP, dpa

Auf einem Video ist zu sehen, wie ein Mann den Attentäter mit dem Walzahn traktiert, während ein anderer ihm mit dem Feuerlöscher ins Gesicht sprüht. Gemeinsam soll es ihnen gelungen sein, dem Attentäter zwei Messer zu entwenden, die er mit Klebeband an seinen Händen befestigt hatte. (dpa)

