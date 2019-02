MAN will in der Region Millionen investieren - wird aber ausgebremst

Plus Auf dem Lechfeld soll ein MAN-Logistikzentrum entstehen. Doch nun äußert der zuständige Gemeinderat Bedenken gegen das Projekt – aus einem überraschenden Grund.

50 bis 60 Millionen Euro will der Augsburger Großmotorenhersteller MAN Energy Solutions in ein neues Logistik- und Umschlagzentrum investieren. Doch es ist fraglich, ob das Unternehmen das Vorhaben wie geplant umsetzen kann. Denn es gibt Probleme beim Grundstückskauf.

Michael Singer, Leiter der Logistik bei MAN, stellte die Details des Planes erstmals am Dienstagabend der Öffentlichkeit vor. Das neue Gebäude soll in dem 1300-Einwohner-Ort Kleinaitingen im südlichen Landkreis Augsburg direkt an der B17 entstehen – rund zwölf Hektar ist das Gelände groß. Zwischen 80 und 90 der 4000 MAN-Arbeitsplätze sollen ersten Überlegungen zufolge von Augsburg nach Kleinaitingen verlegt werden, so Singer. Der Millionenbetrag soll die Kosten für den Grundstückskauf, den Bau des geplanten Logistik- und Umschlagzentrums sowie dessen Ausstattung und Erschließung decken.

Ein neues Logistik- und Umschlagzentrum sei notwendig, da die Fläche in Augsburg stark begrenzt sei und nicht mehr herausgeholt werden könne. „Unser Ziel ist ein großes Zentrallager mit Warenanlieferung, Qualitätsprüfung der Kaufteile, Versandarbeiten und der Lagerung von Geräten. Eine Fertigung leichter Komponenten wollen wir nicht ausschließen“, sagt Singer. Derzeit gebe es zehn interne und externe Lager bei unterschiedlichen Dienstleistern.

Die Auftragslage bei MAN ist gut, der Platz knapp

Auf dem Gelände soll nach den Vorstellung von MAN ein administrativer Bau, eine Lagerhalle sowie ein Hochregallager entstehen. Eine Expansion in diesem Rahmen sei laut Singer notwendig und klar zukunftsorientiert. „Die Auftragslage ist gut. Gerade vor der Perspektive weiteren Wachstums in Augsburg ist eine stärkere Bündelung der logistischen Prozesse sinnvoll“, sagt Singer auf Nachfrage unserer Redaktion. Das Unternehmen investierte vor Kurzem weitere rund 60 Millionen Euro am Standort Augsburg: acht Millionen für eine Logistik-Schwerlasthalle und weitere 50 Millionen in ein neues Turbolader-Testzentrum.

Dass die Wahl für ein zentrales Lager nun auf Kleinaitingen fiel, hat laut Holger Witte, bei MAN für die Themen Bauen und Liegenschaften zuständig, einen einfachen Grund: „Wir haben in Augsburg zwei Mal angefragt, aber leider gab es dort keine verfügbaren Flächen. Das wäre sonst unsere erste Wahl gewesen.“ Dass das neue zentrale Lager in Kleinaitingen entsteht, ist allerdings völlig offen. Der Großteil der Gemeinderäte hatte erhebliche Bedenken gegen das Projekt.

Gemeinde Kleinaitingen müsste Ausgleich zahlen

Aber nicht etwa wegen der zusätzlichen Verkehrsbelastung aufgrund der täglich zu erwartenden 70 bis 80 Lkw-Fahrten. Das Problem liegt an einem Vertrag der Gemeinde Kleinaitingen mit dem Freistaat Bayern aus dem Jahr 2004. Damals kaufte die Kommune ein 140 Hektar großes Gelände – mit einer bis 2024 gültigen Bedingung: Wenn die Flächen einer höherwertigen Nutzung als einer landwirtschaftlichen zugeführt wird, muss die Gemeinde die Differenz vom Kaufpreis und zukünftigen Verkehrswert an den Freistaat begleichen. Und genau wegen dieses Vertrags liegt die Gemeinde seit drei Jahren wegen eines Grundstücksgeschäfts in Verhandlungen mit dem Freistaat – eine Lösung ist noch nicht in Sicht. Dabei geht es dem Vernehmen nach um einen Betrag in Millionenhöhe.

„Die Entscheidung des Gemeinderats war für uns überraschend“, bestätigte Singer. Er macht zugleich deutlich, dass diese Ablehnung nichts mit dem Projekt an sich zu tun habe, sondern an der Ausgleichszahlung an den Freistaat liege. Singer möchte mit den Gemeindevertretern trotz der Entscheidung weiter in Kontakt bleiben, sieht sich aber zugleich nach alternativen Standorten um. Sobald ein solcher gefunden ist, soll die Inbetriebnahme des Logistikzentrums innerhalb von 36 Monaten erfolgen.

Wo gibt es in der Region sonst noch Flächen?

Eine solche verkehrsgünstig gelegene Fläche direkt an der Bundesstraße zu finden, wird sich jedoch als schwierig erweisen. In den umliegenden Lechfeldgemeinden stehen solche derzeit nicht zur Verfügung, denn dort sind in den vergangenen Jahren große Logistikzentren von BMW, Aldi, Lidl, Amazon und Hermes entstanden. Das Augsburger Unternehmen Renk errichtet an der B17 derzeit ebenfalls ein Waren- und Prüfzentrum.

Ob die Zukunft des MAN-Standorts in Augsburg gefährdet sei, falls keine geeigneten und verfügbaren Flächen für ein Logistik- und Umschlagzentrum gefunden werden? „Auf den Standort Augsburg hat die Entscheidung keine Auswirkungen“, sagt Logistik-Leiter Michael Singer.