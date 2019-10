13:45 Uhr

Maas fordert in Ägypten Achtung der Menschenrechte

Heiko Maas nimmt an einem Treffen mit Geschäftsführern deutscher Unternehmen teil, die in Ägypten tätig sind.

Bundesaußenminister Heiko Maas hat Ägypten bei einem Besuch in Kairo zur Achtung der Menschenrechte aufgerufen.

Hintergrund ist die harte Reaktion der ägyptischen Regierung auf Proteste im September, nach denen laut Menschenrechtsorganisationen Tausende Menschen festgenommen wurden.

Politische Stabilität setze immer voraus, das die Rechte der Bürger gewahrt werden, sagte der SPD-Politiker am Dienstag nach einem Treffen mit Präsident Abdel Fattah al-Sisi. "Alles andere führt zur Unzufriedenheit, so wie wir sie auch vor kurzem in Ägypten erlebt haben."

Es sei deswegen im ägyptischen Interesse, dass die Menschen dort sich auf gewisse Menschenrechtsstandards berufen und "die Luft der Freiheit atmen" könnten, sagte Maas. Gleichzeitig betonte er aber auch die Bedeutung Ägypten für die Stabilität der gesamten Region. Als Beispiele nannte er die Konflikte in Libyen sowie zwischen Israel und den Palästinensern. "Man braucht beides: den Dialog mit Ägypten, aber auch den Ausdruck der Erwartungshaltung bei den Bürger- und Freiheitsrechten", sagte der Außenminister.

Im September war es in Kairo und anderen Städten trotz strenger Auflagen erstmals seit Jahren wieder zu Protesten gegen die politische Führung gekommen. Dabei hatten die Demonstranten auch den Sturz Al-Sisis gefordert.

Der Menschenrechtsorganisation Egyptian Commission for Rights and Freedoms (ECRF) zufolge wurden im Zusammenhang mit den Protesten mehr als 4300 Menschen festgenommen. Die Staatsanwaltschaft erklärte, etwa 1000 Menschen seien wegen ihrer möglichen Beteiligung an den Protesten befragt worden. Zur Zahl der Festnahmen hat die Regierung bisher keine Angaben gemacht. (dpa)

