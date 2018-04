Macron zu Besuch im Weißen Haus: US-Präsident Trump empfängt ihn mit allen Ehren

vor 2 Min.

Präsident Macron ist zu Gast im Weißen Haus. Für US-Präsident Trump hat der französische "Président" ein ungewöhnliches Geschenk im Gepäck. Die News im Blog.

Die USA haben zusammen mit Frankreich und Großbritannien Syrien angegriffen.

Das FBI hat das Büro von Trump-Anwalt Michael Cohen durchsucht. Der US-Präsident kritisierte das scharf.

In der Russland-Affäre steht Donald Trump weiter unter Druck. Er attackiert immer wieder Sonderermittler Mueller.

USA und Donald Trump: News im Blog

23. April: Macron wird mit allen Ehren empfangen

Am Montagabend empfangen die Trumps das Ehepaar Macron auf dem Landsitz des Gründungspräsidenten George Washington, Mount Vernon. Es soll eine Rede Macrons vor dem US-Kongress und ein Staatsbankett im Weißen Haus folgen. Macron ist der erste Gast, dem Trump die Ehre eines vollen Staatsbesuchs zuteil werden lässt. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird Ende der Woche sehr viel bescheidener in Washington empfangen werden.

Mit Trump verbinde ihn eine "sehr persönliche Beziehung", sagte Macron kürzlich dem Magazin Vanity Fair. Trump selbst sprach vergangenes Jahr in Paris von einer "unzerstörbaren Freundschaft zwischen unseren Nationen und uns persönlich. Ein konkretes Ergebnis der Freundschaft dürfte die große Militärparade sein, die Trump im November durch Washingtons Straßen schicken will. Inspiriert hatte ihn das Pariser Vorbild bei seinem Besuch bei Macron. Ansonsten gibt es Streitfragen zuhauf - in der Klimapolitik, im Freihandel und beim Atomabkommen mit dem Iran.

Macron wird alles daran setzen, Trump vom Ausstieg aus dem Abkommen abzuhalten. Im Mai will Trump entscheiden - aus Sicht der Europäer wäre ein Kollaps des mühselig ausgehandelten Abkommens ein Desaster. Ein Berater Macrons warnte in Paris vor der Abreise nach Washington vor überzogenen Hoffnungen: "Diplomatische Durchbrüche sollte man nicht erwarten." Macron verfolge bei seinem Besuch eher das Ziel, "Überzeugungsarbeit zu leisten und die Dinge in die richtige Richtung zu lenken".

Egal, wie die Iran-Frage ausgeht: Experten vermuten, dass Macron aus seiner besonderen Beziehung zu Trump auf der Weltbühne Kapital schlagen kann. "Macron ist für Donald Trump das, was Angela Merkel für Barack Obama war: ein zentraler und vertrauenswürdiger Ansprechpartner", sagt Benjamin Haddad vom Hudson Institute in Washington. "Als solcher könnte er zum diplomatischen Anführer der EU aufsteigen und somit auch Rückhalt für seine Pläne zur Reform der EU gewinnen."

Frankreichs Präsident Macron gibt Trump ein ungewöhnliches Geschenk

Für seinen Staatsbesuch in den USA hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron etwas Ungewöhnliches im Gepäck: eine junge Eiche von einem Gefechtsschauplatz aus dem Ersten Weltkrieg. Das Geschenk an US-Präsident Donald Trump solle die Dankbarkeit an die USA ausdrücken, die Opfer für Frankreich gebracht hätten, sagte der 40-Jährige, der am Montag in Washington erwartet wurde.

Der Baum stammt aus dem Wald von Belleau nordöstlich von Paris. Im Juni 1918 war der Ort Schauplatz eines Gefechts, bei die US-Marine eine deutsche Offensive abgewehrt und dabei fast 2000 ihrer Männer verloren hatten.

"Während des Ersten Weltkriegs, während des Zweiten Weltkriegs, als wir angegriffen wurden, als unsere Freiheit angegriffen wurde, kamen Tausende Ihrer Leute hierher und starben hier für mein Land", sagte Macron dem US-Sender Fox News in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview. Er hoffe, dass der Setzling auf dem Gelände des Weißen Hauses gepflanzt werden werde.

Im Gegenzug erhalten die Macrons von ihren Gastgebern ein eingerahmtes Polsterstück von einem Stuhl im Weißen Haus, wie CNN berichtete. Darauf ist ein von Lorbeeren umgebener Steinadler zu sehen. Vor ihrer Abreise bekommen die Macrons zudem ein Fotoalbum mit Bildern ihres Besuchs und eine Tiffany-Silberschale mit dem Siegel des Präsidenten und den Unterschriften des Trump-Ehepaars.

Sängerin Shania Twain entschuldigt sich für Trump-Äußerung

Die kanadische Sängerin Shania Twain hat in einem Interview zunächst Sympathien für US-Präsident Donald Trump durchblicken lassen - und ist wenige Stunden später zurückgerudert. Sie entschuldige sich bei jedem, den sie mit ihrer Interviewaussage beleidigt habe, twitterte die 52-Jährige am Montag. Sie sei von der Frage überrascht worden. "Meine Antwort war misslich, sollte aber keinesfalls stellvertretend für meine Werte angesehen werden und bedeutet nicht, dass ich (Trump) unterstütze", schrieb die fünffache Grammy-Gewinnerin. "Ich mache Musik, um Menschen zusammenzubringen."

In einem am Sonntag veröffentlichten Interview der britischen Zeitung "The Guardian" hatte Twain erklärt, dass sie 2016 für Trump gestimmt hätte, "denn obwohl er beleidigend war, schien er ehrlich zu sein". Sie hätte "für ein Gefühl der Transparenz gestimmt", sagte Twain: "Wenn ich wähle, will ich einfach keinen Bullshit." Als Kanadierin ist die Sängerin in den USA aber nicht wahlberechtigt.

Das Interview entfachte ein großes Medienecho und eine Debatte in den sozialen Medien. "Trump ehrlich und transparent zu nennen ist lächerlich. Tschüss, Shania", twitterte ein Nutzer. Wenige Stunden später ruderte die Sängerin zurück.

22. April: Trumps Wunsch-Außenminister könnte trotz Gegenstimmen bestätigt werden

Der Kandidat von US-Präsident Donald Trump für den Posten des Außenministers, Mike Pompeo, wird vom Auswärtigen Ausschuss des Senats voraussichtlich abgelehnt, könnte am Ende aber trotzdem bestätigt werden. Senator Chris Coons war am Freitag (Ortszeit) der letzte Demokrat im Auswärtigen Ausschuss, der seine Haltung in der Personalfrage bekannt gab: Wie seine neun Parteikollegen in dem Gremium will er gegen Pompeo stimmen.

Im Auswärtigen Ausschuss sitzen elf Republikaner und zehn Demokraten. Außer den Demokraten will auch der Republikaner Rand Paul gegen Pompeo stimmen. Damit dürfte der seltene Fall eintreten, dass der Ausschuss dem Kandidaten eines US-Präsidenten seine Unterstützung verweigert. Coons erklärte, er habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Er habe die Sorge, dass der derzeitige CIA-Chef Pompeo "den Präsidenten in kritischen Fragen nicht hinterfragen" werde. Er würde voraussichtlich "Präsident Trumps angriffslustigste und gefährlichste Instinkte eher ermutigen als mäßigen oder bändigen".

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Bob Corker, hat für Montag eine Abstimmung über die Personalie angesetzt. Auch wenn Pompeo dabei abgelehnt wird, dürfte Corker die Angelegenheit zur Abstimmung an das Senatsplenum verweisen. Dort haben die Republikaner eine Mehrheit von 51 der hundert Sitze. Das Weiße Haus drängt darauf, dass Pompeo im Laufe der kommenden Woche bestätigt wird, bevor eine einwöchige Pause der Kongresssitzungen beginnt.

Da Senator Paul gegen Pompeo ist und sein republikanischer Kollege John McCain wegen seiner Krebserkrankung auf unbestimmte Zeit nicht an den Sitzungen teilnimmt, bräuchte Pompeo eine Stimme aus dem Lager der Demokraten, wenn alle anderen Republikaner für ihn stimmen. Die Demokratin Heidi Heitkamp erklärte sich dazu am Donnerstag bereit. Sie stammt aus dem Bundesstaat North Dakota, wo Trump bei den Präsidentschaftswahlen 2016 eine deutliche Mehrheit erzielt hatte.

Der republikanische Senator Jeff Flake ist nach eigener Aussage allerdings noch unentschlossen. Pompeo wirbt derweil bei weiteren demokratischen Senatoren aus Staaten, in denen Trump großen Rückhalt hat, um ihre Stimme.

Donald Trump fehlt offiziell aus Sicherheitsgründen bei der Beerdigung von Barbara Bush

Ehemalige US-Präsidenten, Familienangehörige und Freunde haben am Samstag in einer bewegenden Trauerfeier von der verstorbenen früheren First Lady Barbara Bush Abschied genommen. Bush wurde anschließend in College Station, 140 Kilometer vom texanischen Houston entfernt, beigesetzt. Die Öffentlichkeit konnte am Vortag von Bush Abschied nehmen, die am Dienstag im Alter von 92 Jahren gestorben war. Unter den tausend Gästen der Trauerzeremonie in der St. Martin's Episcopal Church in der Großstadt Houston waren vier Ex-Präsidenten: neben dem 93-jährigen Witwer George H.W. Bush der gemeinsame Sohn George W. Bush sowie Bill Clinton und Barack Obama.

Amtsinhaber Donald Trump hatte eine Teilnahme abgesagt - nach offizieller Begründung, um eine Störung der Zeremonie durch erhöhte Sicherheitsmaßnahmen zu vermeiden. Seine Gedanken und Gebete seien bei der Familie Bush, schrieb er im Kurzbotschaftendienst Twitter. Die Trauerfeier werde er sich zuhause im Fernsehen anschauen. Die Familie Bush gehört zu den Kritikern Trumps.

Stattdessen kam First Lady Melania Trump nach Houston. In einer Erklärung kondolierte sie der Bush-Familie. Es sei ihr "eine Ehre" gewesen, Barbara Bush Respekt zu zollen. Sie habe ein "bemerkenswertes Leben als Mutter, Ehefrau und couragierte First Lady" geführt.

21. April: Donald Trump begrüßt Nordkoreas geplanten Stopp der Atomtests

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat nach Angaben von Staatsmedien vom Samstag die sofortige Aussetzung seiner Atom- und Raketentests bei einer Sitzung des Zentralkomitees der Arbeiterpartei verkündet. Außerdem kündigte er die Schließung einer Atomtestanlage an.

US-Präsident Donald Trump reagierte umgehend auf die Ankündigungen aus Nordkorea. "Das ist eine sehr gute Nachricht für Nordkorea und die Welt", schrieb der US-Präsident im Kurzbotschaftendienst Twitter. Er freue sich auf das gemeinsame Treffen mit Kim.

North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World - big progress! Look forward to our Summit. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20. April 2018

Trump und Kim hatten sich im vergangenen Jahr noch gegenseitig mit heftigen Verbalattacken und Drohungen überzogen. Die durch die Olympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang ins Rollen gekommene Annäherung zwischen Nord- und Südkorea wirkte sich jedoch auch mäßigend auf das Verhältnis zwischen Trump und Kim aus.

Der US-Präsident betonte aber immer wieder, weiter Druck auszuüben, damit Nordkorea Schritte zur Abrüstung einleitet. Am Mittwoch drohte er, das Treffen mit Kim abzubrechen, sollte es "nicht ergiebig sein".

20. April: US-Demokraten verklagen Russland und Trump-Team wegen Wahl 2016

Unter dem Vorwurf einer Verschwörung zur Beeinflussung der Wahl 2016 ziehen die US-Demokraten gegen Russland, das Wahlkampf-Team Donald Trumps und WikiLeaks vor Gericht. Nach Angaben der Washington Post wurde am Freitag in New York eine millionenschwere Klage vor einem Bundesgericht eingereicht.

Die Demokraten werfen den Angeklagten vor, die Wahl zugunsten des späteren Präsidenten Trump beeinflusst und Hillary Clinton aktiv geschadet zu haben. Unter den Beklagten ist auch der russische Militärgeheimdienst GRU.

"Während des Präsidentschaftswahlkampfes 2016 hat Russland einen Frontalangriff auf unsere Demokratie begonnen und dabei so willige wie aktive Partner in Donald Trumps Team gefunden", erklärte der Vorsitzende der Demokraten, Tom Perez. Es handle sich um beispiellosen Verrat, für die Demokraten sei schwerer Schaden entstanden.

Die Klage unterstellt, dass Russland 2015 und 2016 das Netzwerk der Demokratischen Partei gehackt hat. Aus ihren Computern seien Daten gestohlen und verbreitet worden. Dabei habe Wikileaks geholfen.

"Statt die Botschaften und die Kommunikation mit Russland offenzulegen, haben Trumps Team und seine Zuarbeiter Russland Hilfe schadenfroh willkommen geheißen", erklärte Perez.

Der FBI-Sonderermittler Robert Mueller und sein Team untersuchen nach wie vor, ob Russland die Präsidentenwahl 2016 beeinflusst hat und ob es dabei eine Zusammenarbeit mit dem Trump-Team gab. Trump selbst weist diesen Vorwurf rundweg zurück.

Die Klage ist den Angaben zufolge nicht gegen Trump persönlich gerichtet. Betroffen sind unter anderem Trumps Schwiegersohn Jared Kushner, sein schon in anderer Sache angeklagter früherer Wahlkampfchef Paul Manafort, sein Vertrauter Roger Stone und WikiLeaks-Chef Julian Assange.

Scholz zeigt sich nach Treffen mit Pence optimistisch

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat sich bei Gesprächen im Weißen Haus für eine Entschärfung des transatlantischen Handelskonflikts eingesetzt. Der Vizekanzler zeigte sich am Donnerstag in Washington nach einem Treffen mit US-Vizepräsident Mike Pence überzeugt, dass auch die US-Regierung an einer Beilegung des Streits interessiert sei: "Ich glaube, dass wir alle gemeinsam daran arbeiten, eine gute Lösung zu finden."

Von den Strafzöllen auf Stahl und Aluminium, die US-Präsident Donald Trump im März verhängt hatte, ist die EU im Unterschied zu China zwar vorläufig befreit. Doch gilt diese Ausnahmeregelung nur bis zum 1. Mai. Die US-Regierung verhandelt derzeit mit der EU über einen Kompromiss in dem Handelsstreit. Die Europäer streben an, dauerhaft von den Strafzöllen befreit zu bleiben.

Scholz sagte beim Verlassen des Weißen Hauses, nach seinem Eindruck habe die US-Regierung verstanden, "dass in Handelsfragen die Europäische Union als Einheit handelt". Dies werde dazu beitragen, "dass wir zu guten Lösungen kommen werden".

Die Zuständigkeit für die Handelspolitik liegt in der EU nicht bei den einzelnen Mitgliedstaaten, sondern bei der EU als Ganzes. Deshalb ist EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström bei den derzeitigen Verhandlungen mit der US-Regierung über die Stahl- und Aluminiumzölle sowie andere Handelsfragen federführend.

Scholz sprach im Weißen Haus neben Pence auch mit Larry Kudlow, dem neuen Wirtschaftsberater des Präsidenten. Näher zum Inhalt dieser Gespräche wollte sich der Vizekanzler nicht äußern.

Olaf Scholz traf den US-Vizepräsidenten Mike Pence. Bild: Thomas Imo-pool, dpa

19. April: Scholz setzt sich Washington für Entschärfung des Handelsstreits ein

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat sich bei einem Besuch in Washington für eine Entschärfung des transatlantischen Handelskonflikts eingesetzt. Scholz sagte bei einer Diskussionsveranstaltung in der US-Hauptstadt, zusammen mit den europäischen Partnern wolle die Bundesregierung eine weitere "Eskalation" des Konflikts verhindern und mit den USA einen "gemeinsamen Nenner" finden. Scholz sollte anschließend mit US-Vizepräsident Mike Pence zu einem kurzfristig anberaumten Treffen im Weißen Haus zusammenkommen. Auch eine Unterredung mit Larry Kudlow, dem neuen Wirtschaftsberater von Präsident Donald Trump, stand auf seinem Programm. Bei den Gesprächen sollte es um die von Trump im März verhängten Strafzölle auf Stahl und Aluminium gehen.

Die EU ist im Gegensatz zu China zwar vorläufig von diesen Zöllen ausgenommen, doch gilt die Ausnahmeregelung nur bis zum 1. Mai. Die US-Regierung verhandelt derzeit mit EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström über einen Kompromiss in dem Handelsstreit. Die EU strebt an, dauerhaft von den Strafzöllen befreit zu bleiben.

Scholz sagte bei der Veranstaltung des auf die transatlantischen Beziehungen spezialisierten German Marshall Fund: "Ich will optimistisch sein, dass wir bis Ende des Monats eine Lösung finden." Er warb im Übrigen dafür, die Mechanismen der Welthandelsorganisation (WTO) für die Beilegung der derzeitigen Handelsstreitigkeiten zu nutzen. Die EU hatte vor einigen Tagen bei der WTO Beschwerde gegen die US-Zölle auf Stahl und Aluminium eingelegt.

18. April: Merkel reist zum zweiten Mal zu Trump

Sechs Wochen nach ihrer Wiederwahl wird Bundeskanzlerin Angela Merkel zu einem Besuch bei US-Präsident Donald Trump nach Washington reisen. Merkel und Trump werden am 27. April im Weißen Haus zusammentreffen, wie beide Regierungen am Mittwoch mitteilten. Vizeregierungssprecherin Ulrike Demmer erklärte, bei dem Treffen solle es um die bilateralen Beziehungen sowie um Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik gehen. Nach Angaben des Weißen Hauses wollen Trump und Merkel die Bedeutung der deutsch-amerikanischen Kooperation als "Fundament" der transatlantischen Beziehungen sowie der Nato-Allianz bekräftigen. Besprochen werden solle eine "breite Palette von geopolitischen und wirtschaftlichen Herausforderungen", erklärte Präsidentensprecherin Sarah Sanders.

Merkel dürfte beim US-Präsidenten auch erneut für das unter deutscher Mitwirkung ausgehandelte Iran-Abkommen von 2015 werben. Trump kritisiert das Atomabkommen scharf und hat die Europäer aufgefordert, von ihm kritisierte Defizite der Vereinbarung zu beseitigen. Dafür hat er eine Frist bis zum 12. Mai gesetzt. Die jüngsten US-Luftangriffe auf mutmaßliche Chemiewaffenanlagen der Regierung des syrischen Machthabers Baschar al-Assad hatte Merkel indessen unterstützt. Im Unterschied zu Frankreich und Großbritannien beteiligte sich Deutschland allerdings nicht an dem Militäreinsatz.

Die Begegnung am Freitag kommender Woche wird Merkels zweiter Besuch bei Trump seit dessen Amtsantritt vor 14 Monaten sein. Ihre erste Visite im März 2017 war in verkrampfter Atmosphäre verlaufen. Viel Wirbel gab es um einen unterbliebenen Händedruck vor laufenden Kameras im Oval Office. Wie damals soll es nach Angaben des Weißen Hauses auch diesmal eine gemeinsame Pressekonferenz von Trump und Merkel geben.

