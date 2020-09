10:17 Uhr

Make Austria great again: Trumps Soforthilfen landen im falschen Land

Donald Trump verschickt seltsamerweise Corona-Soforthilfe-Schecks ausgerechnet nach Österreich. Hat er sich wieder einmal vertan?

Von Markus Bär

Wer sich in der Schule mit den alten Sprachen abplagen durfte, kam zumeist auch an den alten Weisheiten nicht vorbei. "Ich fürchte die Griechen, auch wenn sie Geschenke tragen", hieß es da etwa – als Hinweis auf das Trojanische Pferd, ein Geschenk, das dem Empfänger Unheil bringt. Das nennt man bis heute ein Danaergeschenk. Nun hat der US-Präsident über 100 seiner Corona-Soforthilfe-Schecks in Höhe von je 1200 Dollar nach Österreich geschickt. Nach Österreich! Ausgerechnet.

Zwieträchtige Tweets

Was ist da los? Handelt es sich wirklich um eine Datenpanne der zuständigen US-Behörden? Oder womöglich doch um ein Danaergeschenk? Nun gehen zwar von dem US-Präsidenten beinahe täglich zwietrachtsäende Kurznachrichten in die Welt, die bekanntlich gern vorsätzliche oder fahrlässige Ungenauigkeiten sowie unziemliche Unhöflichkeiten enthalten. Aber Danaergeschenke zählten bislang eher nicht zum taktischen Arsenal des mächtigsten Mannes der Welt. Warum aber Österreich?

Vorfahren durcheinandergebracht?

Hat Mr. Trump womöglich mal wieder die Herkunft seiner Vorfahren durcheinandergebracht? Lange hatte er ja behauptet, sie kämen unter anderem aus Schweden. Tatsächlich kommen sie aus der Pfalz. Um ein geflügeltes Wort zu zitieren, sagen wir da gern: Egal, ob Schweden, die Pfalz oder Österreich – Hauptsache Italien, lieber Donald. Oder willst Du nun mit ein paar Schecks auch Austria great again machen? Dann mache doch bei der nächsten Runde Bavaria even greater again. Na ja. Nur ein Scherz. Wir kommen schon selbst zurecht.

