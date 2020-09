08:11 Uhr

Mallorca und Deutschland: Ein besonderes Verhältnis kühlt ab

Plus Deutschland und Mallorca haben eine besondere Beziehung. Doch das Verhältnis ist nach Party-Exzessen gestört. Wie zwei Mallorquiner das Drama erleben.

Von Philipp Schulte

Als Mariana Paz vor ein paar Wochen an ihrem Münchner Arbeitsplatz in der Mittagspause gerade Hühnchen mit Reis isst, sagt ein Kollege plötzlich zu ihr: „Guck dir das an.“ Er hält ihr sein Smartphone vors Gesicht, darauf ein Video. Mariana Paz stammt aus Mallorca, was sie sieht, besorgt sie: deutsche Urlauber, in Fußball-Trikots und Mottoshirts in der Inselhauptstadt Palma. Sie trinken und tanzen, dicht gedrängt. Szenen einer Juli-Nacht von der Partymeile „Bierstraße“ am Ballermann.

Ausgiebige Partys ohne Abstand am Ballermann während Corona. Die Deutschen verspielen damit Vertrauen.

Die Szenen wären nicht weiter bemerkenswert gewesen, wären sie nicht inmitten der Corona-Krise gefilmt worden. Aus Boxen dröhnen in jener Juli-Nacht die Schlager „Saufi saufi“ und „Verdammt ich lieb Dich, ich lieb dich nicht“. Es wird gefeiert, als wäre das Coronavirus eine Zutat, die Sangria noch süßer schmecken lässt. Kaum einer trägt Maske, wie vorgeschrieben, oder hält den auch auf Mallorca geltenden Mindestabstand ein. Mallorca kam bis dahin im Unterschied zum spanischen Festland glimpflich durch die Pandemie und hoffte darauf, im Sommer einen gewissen Ferien-Betrieb aufrechterhalten zu können.

Mallorca: Minister beschimpft Ballermänner als "asozial"

Nun aber das: Mallorcas Tourismusminister beschimpft die Ballermänner als „asoziale Touristen“. Lokale an der Partymeile müssen schließen. Doch die Zahl der Corona-Infektionen steigt. Im August folgt eine offizielle Reisewarnung des Auswärtigen Amtes.

Das Verhältnis von Deutschland und Mallorca ist schon lange eine Liebesbeziehung. Doch die Liebe scheint erkaltet. Mallorquiner, die sauer sind auf Deutsche. Deutsche, die Mallorquinern Versagen vorwerfen – und Schlimmeres. Das Coronavirus und seine Folgen werfen ein grelles Licht auf das Verhältnis – und machen Probleme sichtbar, die es ohnehin bereits gibt.

Küstenstrich südwestlich von Cala Santanyi: Mallorcas Südspitze ist vielerorts noch recht ursprünglich. Bild: Andreas Drouve/dpa-tmn

In normalen Jahren landen am Flughafen Son Sant Joan Millionen Deutsche Jahr für Jahr. 2019 waren es knapp fünf Millionen teutones, wie Spanier die Deutschen nennen. Diese Zahl ist Spitze, sie liegt weit vor Spaniern und Briten, die ebenfalls in Scharen nach Mallorca kommen. Mallorca gilt als „17. Bundesland“: 40000 Teutones leben dauerhaft auf der Insel. Die Residenten verwirklichen oftmals ihren lange gehegten Traum vom nie endenden Urlaub, vom Bauernhaus im Tramuntana-Gebirge. Zehn Prozent des Insel-Grundbesitzes gehören Deutschen. Angefangen hat deren Liebesbeziehung zur Insel nach dem Zweiten Weltkrieg, mit ersten Pauschaltouristen und Hippies.

Eine Mallorquinerin zieht nach Deutschland und redet über die Insel

Mariana Paz, 28 Jahre alt, wählt vor sechseinhalb Jahren den umgekehrten Weg. Sie zieht nach Deutschland, um mit einem Erasmus-Stipendium ihre Bachelorarbeit zu schreiben. Dass sie das vídeo famoso genannte Corona-Ballermann-Video gesehen hat, ist im September schon etwas her. Sie sitzt an einem Holztisch im Biergarten des Münchner Hirschgartens. Mariana Paz hat einen Regenschirm dabei. Inzwischen kennt sie das deutsche Wetter gut. Obwohl die Sonne immer wieder durch die Kastanienbäume blinzelt, ist an diesem Tag ein Schauer nicht ausgeschlossen. Die 28-Jährige macht ihren Doktor in Luft- und Raumfahrttechnik. Das Video hat sie noch immer nicht vergessen, es treibt sie um. „Die Barbesitzer sind verantwortlich“, sagt sie. Und sie sagt: „Es sind aber nicht nur Deutsche, die trotz Corona feiern. Auch Spanier können das.“ Am Ballermann, eine Verballhornung des spanischen Wortes balneario für „Badeort“, war Mariana Paz erst zwei Mal. Im Winter zum Spazieren, entlang der malerischen Bucht ihrer Heimatstadt Palma. Es sei schade, dass die Insel häufig nur auf diese ein, zwei Kilometer reduziert werde, sagt sie.

„Das ist nicht meine Insel“: Mariana Paz, 28, wohnt in München. Bild: Schulte

Auch sie war im Sommer auf Mallorca, und schockiert. „Das ist nicht meine Insel“, habe sie gedacht. Was sie so schockierte? Leere Strände, geschlossene Hotels, eine Stimmung wie im Winter, nur bei 33 Grad. Normalerweise sind im Juli bis zu 90 Prozent der Hotelbetten belegt, in diesem Jahr waren es rund 40 Prozent. Viele Mallorquiner müssten eigentlich im Sommer Geld verdienen, um über den Winter zu kommen, sagt Mariana Paz. Die Mallorquinerin ist besorgt.

Mallorca ist eine wunderschöne Insel, zweifelsohne. Das Paradies ist es nicht. Es gibt reichlich Probleme, und die linke Inselregierung geht sie an. Sie möchte die traumhaften Strände vor Bettenburgen schützen, versucht, Massen- und Billigtourismus einzugrenzen. Teurere Hotels, weniger Kreuzfahrtschiffe, Rauch- und Trinkverbote an Stränden sollen dafür sorgen. Was weniger Touristen zur Folge hat. Nun ist auch noch die Corona-Pandemie hinzugekommen.

Mallorca: Ein Experte fällt ein schonungsloses Urteil

Die Mallorquinerin Mariana Paz blickt mit gemischten Gefühlen auf ihre Heimat. Der Deutsche Hans-Ingo Radatz tut das auch, Mallorca war seine Wahlheimat. „Mallorquinisch Wort für Wort“ heißt ein Wörterbuch, das der 59-Jährige geschrieben hat. Radatz ist Professor für Romanische Sprachwissenschaft in Bamberg, er war zwölf Jahre mit einer Mallorquinerin verheiratet. Er wohnte immer wieder im ehemaligen Fischerviertel Santa Catalina in Palma. Das ist heute ein Szeneviertel mit Bars und einer Markthalle, in der Mallorquiner samstagvormittags Castell Miquel-Wein trinken und Tapas essen. Wie blickt er auf das Verhältnis von Deutschland und Mallorca?

Man könnte sagen: schonungslos ehrlich. Er sagt Sätze wie: „Deutsche sind für Mallorquiner Massenware.“ Oder: „Die Mallorquiner sehen zwar nicht gerne, wenn Betrunkene aus dem 16. Stock neben den Pool springen. Aber unter den Prolls gelten Deutsche als zivilisiert. Schlimmer sind immer noch Engländer.“ Radatz, der Inselerklärer, hat festgestellt: Mallorquiner hätten Schwierigkeiten zwei Bilder der Deutschen in Einklang zu bringen. „Zum einen sehen sie in ihnen Vertreter eines soliden Landes mit einer effizienten Autoproduktion. Andererseits sind da diejenigen, die mit Sonnenbrand Sangria aus Eimern trinken.“

Und dann erklärt er, wie alles einst begann, wie sich Mallorca von einer abgelegenen Insel mit Schweinezucht zu einer Tourismusfabrik entwickelte. Im 19. Jahrhundert fährt nur ein Mal die Woche ein Dampfschiff die Insel an. Mit George Sands Reisebericht „Ein Winter auf Mallorca“ wird die Insel weltweit berühmt. Die Französin verbringt mit ihrem Geliebten, dem Komponisten Frédéric Chopin, 1838 den Winter im Bergdorf Valldemossa. Gut ein Jahrhundert später fördert Diktator Franco den Tourismus auf Mallorca: In den 1960er Jahren kommen bereits mehr als eine Million Urlauber.

Ein Mallorquiner sieht keinen Übertourismus auf der Insel

Dass heute Übertourismus auf Mallorca herrscht, ist für Javier Martínez Unsinn, tontería. Er lebt schon immer auf Mallorca, ist 32 Jahre alt. Er ist gerade mit seinem Motorrad von Palmas Zentrum in Richtung Meer unterwegs. Neben einer Tankstelle hält er an, um am Telefon von Mallorca, den Deutschen und den Problemen auf der Insel zu erzählen.

Mallorca habe viele Jahrzehnte gut von Touristen gelebt, sagt Javier Martínez. „Dieses Jahr ist verloren.“ Selbst auf Palmas Einkaufsstraße Jaume III schließen Geschäfte. Andere, Schmuck- und Schuhläden, sind menschenleer. Drei von vier Arbeitsplätzen auf Mallorca hängen am Tourismus. Andere Wirtschaftszweige auszubauen, ist aus Javier Martínez’ Sicht schwierig. Was könnten die sein? Den Export von Oliven, Mandeln, Wein fördern? Da gibt es große Konkurrenz in Spanien: Andalusien, Nordspanien, die Extremadura.

Der Mallorquiner Javier Martínez, 32, freut sich über Urlauber. Bild: Schulte

Javier Martínez studiert Psychologie. Nebenbei ist er zweiter Chef einer Cafeteria in Palma, verdient 1200 Euro netto im Monat. In all den Jahren, in denen er dort schon arbeitet, ist sein Lohn nur um 200 Euro gestiegen. Seine Frau und er haben einen zweijährigen Sohn, Mario. Ein zweites Kind will Javier Martínez erst mal nicht. Die Corona-Krise sei drei- bis vier Mal heftiger als la crisis vor gut zehn Jahren, sagt er. Damals platzte eine Immobilienblase, Tausende junge Menschen aus allen Teilen Spaniens verließen das Land, auf der Suche nach Arbeit. „Dieses Mal werden auch viele gehen“, sagt er.

Liebe kommt und geht: Bei Mallorca und Deutschland ist das auch so

Wie sieht er die Deutschen auf Mallorca? „Das Verhältnis ist gut“, findet er. „Wir freuen uns, wenn sie kommen und wollen, dass sie sich wohlfühlen. Auch damit sie ihr Geld bei uns ausgeben.“ Wenn Deutsche auf Mallorca versuchten, Spanisch zu sprechen, sei das höflich. Nicht gut sei, wenn Deutsche Mallorquiner auf Deutsch ansprechen würden. „Sie können wenigstens sagen, dass sie kein Spanisch sprechen“, findet Javier Martínez. Sein Facebook-Profilfoto zeigt Fußballer des FC Bayern München. Es sei wichtig für Spanien nach Deutschland zu schauen, „um zu sehen, wie Dinge laufen“. Nicht nur, weil Bayern Barcelona in der Fußball-Champions-League neulich wie eine Planierraupe platt gemacht habe.

Vor einiger Zeit ist Javier Martínez mal in München gewesen, erzählt er noch. Als er Deutschen gesagt habe, wo er herkomme, habe er nur gehört: „Ohhhhh, aus Mallorca!“ Javier Martínez sagt: „Das zu hören, fühlt sich gut an.“ Aber das sei nur ein Gefühl. Eines, das sich Mallorca nennt.

Wie das mit Gefühlen so ist – sie sind von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Liebe kann kommen und gehen, alte Weisheit. „Verdammt ich lieb Dich“ dröhnt aus den Boxen am Ballermann in jener Juli-Nacht, die die Mallorquinerin Mariana Paz so besorgte. Der Text des Schlagers geht so weiter: „Verdammt ich will Dich, ich will dich nicht, ich will dich nicht verliern“. Damit scheint das Verhältnis der Deutschen und der Mallorquiner zueinander gut beschrieben.

