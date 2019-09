Malta rettet zahlreiche Migranten aus Seenot

Vor dem Inselstaat Malta sind in der Nacht zum Samstag über 250 Menschen aus Seenot gerettet worden. Rund 180 Migranten warten aber noch auf ihre Rettung.

Kurz vor einem EU-Treffen zur Verteilung von Bootsflüchtlingen auf Malta hat der Inselstaat mehr als 200 Migranten aus Seenot gerettet. Insgesamt seien in der Nacht zum Samstag 262 Menschen von verschiedenen Booten aufgenommen worden, teilte das Militär mit.

Darunter waren auch die 35 Menschen an Bord des Rettungsschiffs "Ocean Viking", die in maltesischen Gewässern aufgenommen und von einem Armeeboot übernommen wurden. Das Schiff von SOS Méditerranée und Ärzte ohne Grenzen wartet nun aber immer noch mit mehr als 180 Migranten auf einen sicheren Hafen.

UPDATE: Die #OceanViking wurde angewiesen, die 35 Menschen, die gestern in der maltesischen Such- und Rettungszone gerettet wurden [nicht 36 wie zuvor kommuniziert] auf ein maltesisches Militärschiff zu bringen.

