Mann geigt Boris Johnson sehr höflich die Meinung - und das Netz feiert ihn

Das ist britische Höflichkeit par excellence: Ein älterer Herr hat Premierminister Boris Johnson auf sehr freundliche Art mitgeteilt, was er von ihm hält.

Das Video, das derzeit für Erheiterung im Netz sorgt, ist gerade einmal drei Sekunden lang. Darin zu sehen: ein Mittfünfziger, kurze graue Haare, Brille mit dünnem Metallrahmen, Regenjacke, der auf der Straße Boris Johnson trifft. Er lächelt freundlich, als er dem britischen Premierminister die Hand schüttelt. Dann sagt er die vier Worte, die nun als Hashtag auf Twitter trenden: "Please leave my town", auf Deutsch: "Bitte verlassen Sie meine Stadt".

Im Anschluss klopft er Boris Johnson noch leicht auf die Schulter, dieser wiederum antwortet: "I will, very soon" - "Das werde ich, sehr bald".

“Please leave my town.”

“I will, very soon.” pic.twitter.com/3gqW2SwqMi — Alex Andreou (@sturdyAlex) September 5, 2019

Netz feiert Johnson-Kritiker als Held

Das Video stammt vom britischen Sender BBC und entstand bei Johnsons Besuch im nordenglischen County West Yorkshire am Donnerstag. Der Mann, der Johnson bei diesem Anlass mit allerfeinster britischer Höflichkeit bat, sich - auf gut Deutsch - "zum Teufel zu scheren", wird nun im Netz als Held gefeiert.

"Please leave my town": Britische Höflichkeit macht Briten stolz

Ein Twitter-User bezeichnet den "Please leavy my town"-Herren gar als "das Beste, was seit Jahren in der britischen Politik passiert ist".

I think the Yorkshireman telling Johnson to #PleaseLeaveMyTown might be the best thing to happen in British politics for years. — Harry Neary (@Grumpyrocker) September 5, 2019

Viele Briten schreiben, dass das Video sie wieder stolz macht, Briten zu sein - "insbesondere unsere Fähigkeit, stets höflich zu sein, wenn wir jemandem sagen, er solle sich zum Teufel nochmal verpissen", erklärt dieser Twitter-User.

#PleaseLeaveMyTown has done a rare thing, and given me a slight tinge of pride in being British, in particular our ability to be unfailingly polite when telling someone to fuck the fuck off.



Bravo. — (Insert Witticism Here) (@MemyselfandCP) September 5, 2019

Auch in Deutschland trendet der Hashtag #PleaseLeaveMyTown

Mittlerweile trendet der Hashtag #PleaseLeaveMyTown auch in Deutschland. Twitter-Nutzer wünschen sich mehr dieser britischen Höflichkeit auch hierzulande.

So geht Wutbürger auf Britisch! Da können wir noch was lernen! #PleaseLeaveMyTown https://t.co/Wj6bBpHgHs — Jay Jay (@Merankorikku) September 6, 2019

Viele Twitter-Nutzer schrieben, dass sie beim Hashtag #PleaseLeaveMyTown zunächst befürchteten, es könne sich hierbei um ein rassistisches Thema handeln - und freuten sich dann umso mehr, als sie den eigentliche Hintergrund erfuhren.

Erst dachte ich #PleaseLeaveMyTown ist ein "böser" Trend.

Da stellt sich raus, es ist dieser spezielle britische Humor. https://t.co/OjdhOwcSur — kai (@musikkai) September 5, 2019

Johnsons Rede in West Yorkshire sorgt für Kritik

Der unbekannte Herr, der Johnson so höflich bat, seine Stadt zu verlassen, dürfte am Donnerstag nicht der einzige Stimmungsdämpfer für Boris Johnson gewesen sein. Eigentlich war der Premierminister nach West Yorkshire gereist, um Investitionen der Regierung in die Polizei zu bewerben.

Seine Rede an einer Polizeischule in Wakefield sorgte jedoch für Kritik: Neben diversen Abgeordneten wirft unter anderem der britische Polizei-Dachverband Johnson vor, die Polizisten während einer politischen Rede als Kulisse genutzt zu haben. Denn statt über Investitionen in die Polizei zu sprechen, nutze Johnson große Teile seiner Rede, um im aktuellen Brexit-Chaos auf die Opposition zu schimpfen. (sli)

