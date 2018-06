Marketing-Expertin: "Bei der Bundeswehr muss ein Imagewechsel stattfinden"

vor 51 Min.

Mit coolen Sprüchen wirbt die Bundeswehr um jungen Nachwuchs. Eine Expertin erzählt, wie das aus ihrer Sicht gelingt und warum ein Imagewechsel überfällig ist.

Von Sabrina Leretz

Andrea Kimpflinger hat jahrelang Werbekampagnen für Unternehmen geführt. Heute bildet sie Studenten im Marketing aus. Für uns hat sie die Bundeswehr-Kampagne unter die Lupe genommen.

Frau Kimpflinger, ist die Bundeswehr ein schwieriger Kunde für eine Marketing-Agentur?

Andrea Kimpflinger: Hinter einer Kampagne für die Bundeswehr steckt schon eine größere gesellschaftliche Verantwortung als zum Beispiel für einen Müsliriegelhersteller. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Zusammenarbeit mit der Bundeswehr nicht ganz einfach ist. Agenturen gehen Kampagnen oft mit sehr kreativen und lustigen Ideen an. Damit kann man beim ein oder anderen schon mal anecken.

Ist auch das Ansehen der Bundeswehr in der Gesellschaft eine Herausforderung?

Kimpflinger: Es gibt ja viel Kritik an der Kampagne: Ist es ethisch vertretbar, den Dienst an der Waffe zu bewerben? Oft wird der Bundeswehr vorgeworfen, dass sie die Gefahren eines Auslandseinsatzes verharmlost. Aber jedes Unternehmen formuliert seine Werbung positiv. Tatsächlich betreibt die Bundeswehr ihre Kanäle verantwortungsvoll, professionell und vor allen Dingen authentisch. In der Mali-Webserie werden Soldaten zum Beispiel täglich bei ihrem Auslandseinsatz begleitet.

Wer genau soll denn mit der Kampagne angesprochen werden?

Kimpflinger: Die Kampagne richtet sich eindeutig an die Generation Z, die ganz andere Werte hat und ganz anders angesprochen werden möchte als die ältere Generation. Die junge Generation kommuniziert mit viel weniger Worten als ältere Menschen. Heute spielt man eher mit markigen Sprüchen, die die junge Generation als witzig und cool empfindet.

Für Jugendliche, die gerade aus der Schule kommen, sind Instagram und Youtube die wichtigsten Kanäle. Die Bundeswehr bedient sich sehr geschickt all der Mittel, die diejenigen Kanäle bieten. Auf Instagram zum Beispiel arbeiten sie sehr viel mit emotionalen Bildern. Das macht die Kampagne sehr authentisch. Dass die Kampagne gut angenommen wird, sieht man auch an den vielen Kommentaren unter den Posts.

Passt so ein cooles Image überhaupt zur Bundeswehr? Die gilt ja oft noch als verstaubt.

Kimpflinger: Jedes große Unternehmen muss sich dieselbe Frage stellen: Welches Image wird in der Werbung kommuniziert und wie sieht es in der Realität aus? Zwischen Schlagzeilen von Gewehren, die nicht schießen, und so einer coolen Kampagne ist schon eine Kluft.

Aber der Wettbewerb um Fachkräfte ist immens groß – wenn die Bundeswehr neue Leute für sich gewinnen möchte, muss ein Imagewechsel stattfinden. Bis dahin ist es schon noch ein Weg. Aber vor allem über die sozialen Kanäle ist ein Imagewechsel bei der jungen Generation durchaus möglich.

Wird die Bundeswehr mit einem coolen Anstrich noch ernst genug genommen?

Kimpflinger: Stellen wir uns mal vor, die Bundeswehr würde an ihrem verstaubten Image festhalten. Das hätte auch gesellschaftliche Auswirkungen. Letztlich brauchen wir eine Bundeswehr. Und die Bundeswehr braucht junge, intelligente, gut ausgebildete Menschen. Ich finde, dass die Bundeswehr das ganz geschickt hinbekommt. Bei der Kampagne geht es nicht nur um Sprüche klopfen, sondern um einen guten Mix aus professionellen Berichten, markanten Sprüchen und authentischen Inhalten.

Prof. Andrea Kimpflinger leitet den Studiengang für Informationsmanagement und Unternehmenskommunikation an der Hochschule Neu-Ulm.

